Una sfortunata deviazione del brasiliano Gerson su cross di Scozzarella costa la quinta sconfitta di fila per la squadra di Montella.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 18:11 | aggiornato 20/05/2019 00:16

Parma-Fiorentina è stato uno dei due match delle 15 di domenica 19 maggio. La gara della 37ª giornata di Serie A ha visto i crociati scendere in campo al Tardini dopo la pesante sconfitta subita nell'ultimo turno in casa del Bologna, sconfitta che ha rimandato la festa salvezza dei crociati. Una sconfitta anche per la Fiorentina nella giornata precedente: i ragazzi di Montella, che non vincono da tre mesi, hanno perso tra le mura del Franchi 1-0 contro il Milan.

Il Parma giocherà l'ultima gara in casa della Roma, mentre la Fiorentina ospiterà il Genoa. L'ultima giornata di Serie A verrà giocata in contemporanea su tutti i campi domenica 26 maggio, orario ancora da stabilire. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Parma-Fiorentina: