Straordinario gol su punizione dello spagnolo, il numero 99 si esalta parando un rigore a Ciano quando il risultato era ancora di 0-0.

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 19/05/2019 19:50 | aggiornato 19/05/2019 19:58

Ultima chiamata (o quasi) per il Milan nella corsa Champions: i rossoneri nella 37° giornata di Serie A affrontano il Frosinone già retrocesso e devono ottenere a tutti i costi una vittoria per tenere accesa la speranza quarto posto. E la vittoria arriva: 2-0 rossonero targato Piatek e Suso, anche se prima Donnarumma si è dovuto superare negando il rigore a Ciano.

I rossoneri pressano parecchio nel primo tempo, come era prevedibile, ma senza riuscire mai a sfondare: ci provano un po' tutti, da Bakayoko a Calhanoglu, ma nessuno riesce a superare Bardi. La squadra di Baroni, dall'altra parte, prova a pungere sfruttando le distrazioni del Milan. In mezzo al campo si combatte, anche se dagli spalti a fine primo tempo piovono fischi: è 0-0 dopo i primi 45 minuti.

Il secondo tempo, invece, è un trionfo di sliding doors: Dnnarumma pare il rigore e dà una scossa al Milan, che si riversa in attacco e trova il vantaggio grazie al gol di Piatek. Il raddoppio è un gioiello assoluto di Suso, nel finale il Milan gestisce il 2-0 e applaude Abate, che dice addio ai colori rossoneri dopo dieci anni. Finisce così, ora i rossoneri sono momentaneamente quarti, in attesa di scoprire se la Juventus farà davvero un assist decisivo alla squadra di Gattuso in questa corsa Champions.

Serie A, le pagelle di Milan-Frosinone 2-0

Milan (4-3-3): Donnarumma 7.5; Abate 5.5 (84' Conti s.v.), Musacchio 6.5, Romagnoli 6.5, Rodriguez 6; Kessié 5.5, Bakayoko 5.5 (51' Cutrone 6), Calhanoglu 6.5; Suso 7, Piatek 7 (81' Castillejo s.v.), Borini 6. All. Gattuso 6.5

Frosinone (3-5-2): Bardi 6; Goldaniga 6, Ariaudo 5.5, Brighenti 6 ; Zampano 6, Paganini 6, Sammarco 5.5, Maiello 6, Beghetto 6 (75' Valzania 6); Trotta 5 (65' Dionisi 6), Ciano 4.5 (77' Ciofani s.v.). All. Baroni 5.5

I migliori

Suso 7.5

CI prova, ci riprova, ci riprova un'altra volta. Lo spagnolo spara palloni a raffica all'interno dell'area di rigore, cerca di fare il possibile, dai suoi piedi parte l'azione del gol dell'1-0. Poi, quella punizione lì. Difficile, precisa, meravigliosa. Da vedere e rivedere.

Donnarumma 7.5

Se però si arriva a quel momento lì, il merito è anche di quello che è successo prima. E prima è stato Donnarumma a salire in cattedra, parando il calcio di rigore a Ciano e caricando il pubblico e tutta la squadra. Che, infatti, ha risposto al suo segnale prima con Piatek, poi con Suso. Come se non bastasse, il 99 a pochi minuti dal termine si ripete anche su Valzania. Perfetto.

I peggiori

Ciano 4.5

Poco presente nel primo tempo, ha l'occasione di rifarsi dal dischetto nella ripresa e invece sbaglia il suo primo rigore stagionale dopo i due segnati. Prova da dimenticare per Ciano, che a San Siro si mette in mostra solo in negativo.

Trotta 5

Scarsissimo l'apporto offensivo dell'altro attaccante del Frosinone, che non è mai riuscito a rendersi pericoloso nel corso dei 65 minuti in campo. Romagnoli e Musacchio hanno gestito entrambi gli attaccanti avversari senza problemi, e neanche i cambi di Baroni (Dionisi e Ciofani) hanno scosso il fronte offensivo degli ospiti.

Gli allenatori

Gattuso 6.5

Il momentaneo quarto posto in Serie A era l'obiettivo da raggiungere, e così è stato: qualche fatica di troppo per il Milan di Gattuso, che comunque è sempre stato padrone del campo. Ora ai rossoneri non resta che aspettare notizie da Torino.

Baroni 5.5

La Serie A è stata già salutata, ma il Frosinone arriva a San Siro tutt'altro che sconfitto: nel primo tempo i ciociari ci hanno provato giocando con coraggio e leggerezza, nella ripresa avrebbero addirittura potuto ritrovarsi in vantaggio. Poi le cose sono andate diversamente, e gli ospiti non sono più riusciti a restare in partita.