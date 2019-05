Il croato entra e trova il gol del pareggio, il difensore bianconero dice addio al calcio tra le lacrime.

di Leonardo Mazzeo - 19/05/2019 22:28 | aggiornato 19/05/2019 22:33

Dopo l'ufficialità dell'addio di Allegri, con tanto di conferenza stampa e commozione, la Juventus già Campione d'Italiia affronta allo Stadium un'Atalanta ancora in lotta per la Champions. I ragazzi di Gasperini dovevano evitare la sconfitta per respingere l'assalto del Milan, e ci sono riusciti: 1-1 allo Stadium e terzo posto in Serie A conquistato, in virtù del 4-1 che il Napoli ha rifilato all'Inter.

La Juventus parte forte e sembra intenzionata a brillare nell'ultima gara casalinga, anche per onorare l'addio di Barzagli. Cristiano Roanldo si divora un gol dopo a inizio gara, il match si accende solo a tratti e in una di queste occasioni gli ospiti passano: calcio d'angolo per l'Atalanta, Ilicic solissimo sul secondo palo insacca il pallone in rete e porta in vantaggio i suoi, con il primo tempo che si chiude così sul risultato di 0-1.

Nella ripresa Allegri mette in campo sia Bernardeschi che Mandzukic, ma l'unico bianconero veramente da applausi in campo è Barzagli, che esce al 62' tra gli applausi di tutto lo Stadium. Poi, però al minuto 80, quando ormai la partita sembrava avviata verso lo 0-1, proprio Mandzukic trova il gol con una zampata da posizione molto defilata che beffa Gollini e gela l'Atalanta.

Serie A, le pagelle di Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3) : Szczesny 6; Cancelo 5.5, Barzagli 10 (62' Mandzukic 7), Bonucci 6, Alex Sandro 5.5 (45' Bernardeschi 5.5); Emre Can 6, Pjanic 5.5, Matuidi 6 (85' Kean s.v.); Cuadrado 6.5, Dybala 5.5, Ronaldo 5. All. Allegri 6

I migliori

Manzukic 7

Entra nella ripresa con l'obiettivo di riprenderla, e lo fa: un gol difficilissimo e molto stile Mandzukic, una spaccata disperata e precisa che passa sotto le gambe a Gollini. L'ultimo ad arrendersi, come sempre.

Ilicic 7

Lo sloveno rende onore fino in fondo alla sua grande stagione: Ilicic va in gol anche allo Stadium, con una rete anche troppo semplice per lui, che ci ha abituato a gol meravigliosi. Zampata importante, stagione importante, giocatore importante. Un pilastro dell'Atalanta, ormai un veterano della Serie A. E a Torino lo ha dimostrato ancora una volta.

Barzagli 10

Voto alla carriera? Voto alla carriera. Poco conta quello che succede in campo. Ciò che importa, una volta tanto, è quello che è già successo. Le parole già scritte, le battaglie già vinte, i trofei già alzati. E per tutto questo Andrea Barzagli merita un 10 in pagella.

I peggiori

Cristiano Ronaldo 5

Prestazione disastrosa del fuoriclasse portoghese, che questa sera non ne azzecca praticamente nessuna: poco preciso negli ultimi metri, poco presente in mezzo al campo, rimedia anche un giallo per proteste e a inizio partita si divora una grande occasione.

Alex Sandro 5.5

Non parte male, ma poi si perde e non riesce più a risultare incisivo: il brasiliano nei primi 45' non trova lo spunto giusto e rimedia anche un cartellino giallo. E Allegri decide di sostituirlo nel secondo tempo con Bernardeschi.

Gli allenatori

Allegri 6

Bisognava festeggiare, il risultato in campo contava poco ma la sua Juventus ha comunque combattuto e ottenuto l'1-1 grazie alla caparbietà di Mandzukic. Per il suo ciclo bianconero, comunque, anche Allegri merita il 10 in pagella.

Gasperini 7

Per centrare l'impresa è mancato poco, ma manca poco anche alla conquista del post in Champions League: l'importante era uscire imbattuti e l'Atalanta c'è riuscita, aggiungendo un altro importantissimo tassello a una stagione straordinaria. E ora la Dea è al terzo posto in Serie A in solitaria.