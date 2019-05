I rossoneri rischiano di andare sotto, ma Donnarumma si supera e nella sfida dagli undici metri para un rigore a Ciano. Poi arriva l'uno-due micidiale siglato da Piatek e Suso.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 19:17 | aggiornato 20/05/2019 00:22

Milan-Frosinone è stata la gara delle 18 valida per la 37ª giornata di Serie A. I rossoneri si sono presentati a San Siro dopo la vittoria del Franchi contro la Fiorentina: l'1-0 firmato Calhanoglu ha permesso alla squadra di Gattuso di credere ancora nel quarto posto utile per giocare la Champions League il prossimo anno. Il Frosinone, invece, è già retrocesso matematicamente in Serie B per la prossima stagione, ed ha perso l'ultima gara in casa contro l'Udinese.

I rossoneri rischiano di andare sotto, ma Donnarumma si supera e nella sfida dagli undici metri para un rigore a Ciano. Poi arriva l'uno-due micidiale siglato da Piatek e Suso che permette ai rossoneri di continuare a sognare la Champions League.

L'ultima giornata vede il Milan impegnato a Ferrara contro la SPAL, mentre il Frosinone chiuderà la stagione in casa contro il Chievo, anche lui già retrocesso. La 38ª giornata di Serie A si giocherà domenica 26 maggio, orario ancora da definire. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Milan-Frosinone: