L'attaccante della Juventus premiato come miglior calciatore in assoluto del campionato. Zaniolo miglior giovane, Koulibaly sbaraglia la concorrenza in difesa.

19/05/2019

Vittoria dello Scudetto e del titolo di miglior giocatore in assoluto. Al primo anno in Serie A, Cristiano Ronaldo ha lasciato il segno. Merito delle 21 reti e degli 11 assist in 30 partite giocate, fondamentali per accompagnare la Juventus alla conquista del titolo. L'asso portoghese ha conquistato il più ambito tra i sei premi assegnati per il primo anno dalla Lega A ai migliori giocatori della stagione, riconoscimenti che saranno consegnati sul terreno di gioco prima della loro ultima partita casalinga.

Cristiano Ronaldo riceverà il premio prima di Juventus-Atalanta, una delle due partite in programma stasera nella 37^ giornata di Serie A. Negli stessi minuti allo stadio San Paolo verrà premiato Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese del Napoli, schierato 34 volte da Carlo Ancelotti, è risultato il miglior difensore del campionato. Di fronte avrà Samir Handanovic: il guardiano dei pali dell'Inter si è imposto sulla concorrenza alla voce "portiere" e riceverà il suo premio nell'ultimo turno di campionato, quando a San Siro arriverà l'Empoli.

Per stilare le classifiche di ogni categoria, la Lega Serie A si è avvalsa delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, studiate prendendo in considerazione le partite giocate in campionato, in Tim Cup e in Supercoppa Italiana, secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young. I vincitori nella prossima stagione avranno il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento ricevuto. Una scelta spiegata da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A:

Abbiamo voluto premiare i migliori calciatori perché sono i protagonisti che contribuiscono a rendere le nostre competizioni tra le più affascinanti al mondo. Le classifiche sono state stilate su dati oggettivi e sistemi di monitoraggio delle performance brevettati e certificati su base scientifica.

Nonostante l'eliminazione in Champions League, Cristiano Ronaldo ha disputato un'ottima stagione con la Juventus

Lega Serie A, i migliori della stagione: Cristiano Ronaldo MVP, Quagliarella miglior attaccante

L'esperienza la fa da padrone nella scelta dei migliori giocatori della stagione in Serie A. Accanto a Cristiano Ronaldo, in attacco c'è Fabio Quagliarella. Autore di 26 reti e capocannoniere del campionato a due turni dal termine, l'attaccante della Sampdoria a 36 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Mai così prolifico in carriera. Le orme dell'ex attaccante del Napoli e di CR7 si incroceranno nell'ultimo turno di campionato, quando la Juventus farà visita alla Samp e il numero 27 blucerchiato riceverà il meritato riconoscimento.

Fabio Quagliarella, che stagione con la Samp!

Nell'ultimo turno, quando l'Olimpico saluterà Daniele De Rossi all'ultima apparizione in giallorosso in occasione della sfida al Parma, Nicolò Zaniolo vivrà un prequel speciale. Il numero 22 della Roma è stato una delle rivelazioni di stagione, anche se nelle ultime settimane ha dato la sensazione di tirare il fiato. Alti e bassi fisiologici a 20 anni ancora da compiere. Il premio di miglior giovane del campionato è suo.

Zaniolo della Roma è il miglior giovane della Serie A 2018/2019

Completa il sestetto di vincitori Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Nell'annata meno semplice dal suo arrivo in Serie A, datato 2015, per il 24enne serbo arriva il premio come miglior centrocampista. Lo ritirerà lunedì sera, quando i biancocelesti ospiteranno il Bologna nell'ultima partita della 37^ giornata.