Le parole dell'allenatore dei rossoneri al termine della partita vinta 2-0 sul Frosinone.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 20:14 | aggiornato 19/05/2019 20:21

Sorride Gattuso al termine della partita di Serie A vinta dal suo Milan sul Frosinone. Tre punti pesantissimi, che mettono momentaneamente il Milan al quarto posto in classifica, aspettando ovviamente il risultato dell'Atalanta:

Sì, siamo in Champions, ma solo per i prossimi 45 minuti, piangiamo un po' (ride, ndr). Al di là delle battute è stata una partita difficile. Abbiamo avuto un po' di paura, ringraziamo Donnarumma che ci ha tenuto in partita. E ora speriamo in un risultato positivo della Juventus.

Il tecnico del Milan, poi, rivendica i suoi meriti e sottolinea che tante critiche probabilmente siano state un po' troppo forti:

Si sono fatte tante chiacchiere im questi mesi. Dal primo luglio dovevo lasciare il club, non potevo allenare. Oggi parla la classifica. Andiamo a vedere i punti del Milan negli ultimi sei anni. Posso piacere o non piacere, ma questa squadra ha fatto tanta roba. Secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo, forse siamo venuti a mancare quando era il momento di dare la stoccata finale, qualcosa non ha funzionato e le responsabilità ci sono. Ma abbiamo fatto bene, siamo arrivati anche in semifinale di Coppa Italia. Continuo a fare il mio lavoro, penso di essere bravino e anche di dover ancora imparare qualcosa.

Infine il siparietto di Gattuso con Nedved, in collegamento da Torino: