Dopo 271 presenze con la maglia clivense, il portiere non nasconde il rammarico: "Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni"

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 16:16 | aggiornato 19/05/2019 16:22

La festa per l'addio di Sergio Pellissier, non è stata anche quella di Stefano Sorrentino. La politica di Domenico Di Carlo per queste ultime partite di Serie A del Chievo, d'altronde, è stata quella di dare fiducia ai giovani, per costruire le basi in vista della prossima stagione.

Come spiegato dallo stesso tecnico qualche settimana fa, gente come "Rossettini, Sorrentino, Giaccherini e Djordjevic ha dato tutto quello che poteva dare". Nel corso della partite successive c'è stata qualche eccezione alla regola, ma nell'ultima del Chievo al Bentegodi non c'è stato spazio per il portiere. Così, ha deciso di salutare attraverso i social media i suoi tifosi, senza nascondere il rammarico per non averlo potuto fare sul campo:

Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni. 271 presenze con questa maglia. Mi sarei immaginato un finale diverso. Un finale con ‘Gli occhi della Tigre’. Ma oltre gli uomini, c’è la maglia. Per questo dico e dirò sempre: GRAZIE CHIEVO!