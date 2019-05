L'allenatore francese ha tenuto il gallese in panchina per tutta la partita contro il Betis, l'ultima al Bernabeu: "Non lo avrei fatto giocare neanche se avessi avuto il quarto cambio”.

"Triste, solitario y final". Osvaldo Soriano racconterebbe al meglio gli ultimi 90 minuti della Liga 2018/2019 vissuti da Gareth Bale. L'attaccante gallese, ai margini del progetto tecnico di Zinedine Zidane e ormai prossimo all'addio con il Real Madrid, è rimasto in panchina per tutta la durata della partita persa dai suoi compagni al Santiago Bernabeu per 2-0 contro il Betis.

Manifesto di un rapporto in crisi, quello tra Bale e il Real Madrid, e a un passo dalla conclusione. Sebbene per definizione l'ultima sfida di campionato sia la maniera migliore per i saluti tra un calciatore e la sua tifoseria, Zidane non ha avuto questa accortezza per il calciatore gallese, nonostante la sfida al Betis valesse poco o nulla per la classifica del Real - matematicamente terzo e arrivato a quota 12 ko in campionato - e tutti si aspettassero una passerella finale per il numero 11.

Risultato? Bale in panchina e Zidane che ha parlato senza filtri del calciatore in conferenza stampa, spiegando di non essere certo di averlo a disposizione nella tournée statunitense di inizio giugno. E a chi rincarava la dose sul tema, ha replicato in maniera secca:

Non devo dare delle giustificazioni, ultimamente gli ho solo preferito altri calciatori. Non so se sia stata l'ultima partita di Bale con il Real. Ora vedremo cosa accadrà.

Liga, Bale in panchina durante Real Madrid-Betis Siviglia 0-2

Real Madrid, Zidane affonda Bale: "Non sarebbe entrato neanche con il quarto cambio"

Con la maglia del Real Madrid, Bale ha conquistato una Liga, una Coppa di Spagna, una Supercoppa nazionale, quattro Champions League, tre Supercoppe europee e quattro Mondiali per club. Un totale di 14 trofei, che per ammissione dello stesso Zidane appartengono però al passato, nonostante il gallese quest'anno sia stato il secondo marcatore stagionale delle Merengues.

Prendo certe decisioni quando è giusto che lo faccia e devo agire ogni volta nell’interesse della squadra. Gareth ha vinto molto nel Real Madrid ma noi viviamo nel presente e per il futuro. Non dimenticheremo il passato ma dobbiamo vivere il presente.

Zinedine Zidane e Gareth Bale sorridenti con il Real Madrid: tempi che sembrano lontani

Parole che hanno il sapore della fine sul percorso condiviso dal Real Madrid e Bale, 30 anni a luglio. Come riporta AS, Zizou ha liquidato la scelta di non schierarlo anche con la squadra sotto di due reti con una frase inequivocabile: