Il tecnico ha già parlato col direttore sportivo, con cui ha un buon rapporto di amicizia: è lui il favorito per sostituire Allegri.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 19/05/2019 09:34 | aggiornato 19/05/2019 09:38

L'emozione in casa Juventus per l'addio di Massimiliano Allegri è stata ben tangibile nella conferenza stampa con cui il tecnico bianconero ha salutato il club campione d'Italia all'Allianz Stadium. Ma un club lungimirante come quello torinese sta già pensando al prossimo passo per il futuro, cioè quello del nuovo allenatore.

Andrea Agnelli ha subito chiarito in conferenza che non avrebbe risposto a domande sul sostituto di Allegri e così è stato, ma il presidente insieme a Paratici e Nedved sta lavorando per capire chi siederà in panchina nella prossima stagione.

Fra i tanti nomi circolati (Deschamps, Pochettino, Sarri, Mihajlovic) sembrano salire sempre più le quotazioni di Simone Inzaghi: l'attuale allenatore della Lazio infatti sarebbe il preferito del direttore sportivo della Juventus che lo avrebbe già contattato.

Inzaghi è il favorito per la panchina della Juventus

Juventus: il favorito per la panchina è Simone Inzaghi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paratici avrebbe incontrato Inzaghi a Piacenza per chiedere la sua disponibilità, forte del buon rapporto fra i due che va avanti da molti anni. Il laziale è da tempo sul taccuino della Juventus che ora potrebbe affondare il colpo grazie anche alle frizioni con Lotito.

Dopo la vittoria della Coppa Italia, l'allenatore biancoceleste è stato sibillino sul suo futuro e il distacco con il suo presidente quando manca un solo anno alla scadenza del suo contratto sembra aumentare. Va anche ricordato però che trattare con il presidente dei capitolini (i cui rapporti con la dirigenza bianconera non sono idilliaci) è sempre difficile.

Le altre piste, specialmente quelle legate a Sarri e Pochettino, potranno essere ripercorse soltanto a giugno dopo che Chelsea e Tottenham avranno giocato le rispettive finali europee. Solo allora si capirà se i due tecnici saranno disponibili nell'annata 2019/2020.

Intanto però il nome di Inzaghi balza in pole position per quanto riguarda il profilo del sostituto di Allegri, che questa sera saluterà per l'ultima volta l'Allianz Stadium da tecnico della Juventus. E dopo l'ultima giornata nella prossima settimana in casa della Sampdoria, lascerà poi spazio al nuovo allenatore bianconero che potrebbe davvero essere Simone Inzaghi.