Il Dottore 5° a Le Mans, ma emergono tutti i difetti della Yamaha M1: "Perdiamo troppo in accelerazione, Yamaha più veloce nel 2018".

di Luigi Ciamburro - 19/05/2019 17:54 | aggiornato 19/05/2019 17:59

A Le Mans Valentino Rossi conferma di essere il pilota Yamaha più veloce, ma il quinto posto, senza avere la reale possibilità di impensierire le Ducati ufficiali e Marc Marquez, mette in risalto il gap tecnico tra la M1 e le dirette avversarie. L’azzardo della Q1 ha permesso di partire davanti ed evitare una gara ad ostacoli all’insegna della rimonta, ma per puntare a quella vittoria che manca da Assen 2017 serve molto altro.

In terra francese ha duellato prima con Danilo Petrucci, poi con Pol Espargarò, infine con Jack Miller, ma Valentino Rossi ha sofferto ancora una volta in fase di erogazione del gas nelle uscite di curva. Non è solo una questione di elettronica, ma anche di potenza del motore. Durante i test invernali a Valencia e Jerez erano due le specifiche di motore vagliate dai due alfieri Yamaha, alla fine hanno preferito quella con più freno motore. Ma sin da allora il Dottore aveva ammonito sulla mancanza di potenza in rettilineo.

Incassato il 5° posto a Le Mans, il pesarese arriva al Mugello con un quarto posto in classifica a quota 72 punti. Alex Rins, terzo, dista tre sole lunghezze e la tappa italiana potrebbe rappresentare l'occasione giusta per il sorpasso in campionato. Ma la Honda di Marc Marquez è ben più lontana di quei 23 punti di distacco dopo appena cinque gare.

MotoGP, Valentino Rossi a Le Mans

Valentino Rossi: "Non potevo fare di più"

Il distacco al termine del GP di Francia non è notevole: un solo decimo di secondo da Miller, tre secondi dal vincitore Marc Marquez. Non conta quanto solo quanto si è veloci, ma anche quanto sono competitivi gli avversari. E quest'anno la Honda sembra aver fatto un decisivo passo avanti in termini di potenza e top speed.

Una gara migliore di Jerez, sono riuscito a partire davanti e non sono arrivato tanto lontano da Marquez e dalle Ducati. Perdevamo troppo in accelerazione, nelle uscite di curva ci danno… Durante il week-end abbiamo lavorato bene, sul bagnato ero veloce, ma non sono riuscito a fare di più. Abbiamo problemi in accelerazione perché Marquez e le Ducati riescono a dare il gas più di noi, a mettere più potenza a terra, la moto s’impenna di meno. Inoltre sul rettilineo siamo in difficoltà perché non abbiamo top speed. In quinta e sesta, nonostante la scia, non riusciamo ad essere vicini. Come velocità massima siamo peggio dell’anno scorso, soprattutto io sono quello che va più piano e dovremo capire come migliorare.

Il podio è sempre apparso lontano a Le Mans, nonostante il colpo di maestria nelle qualifiche che ha consentito una partenza in seconda fila. Ma la strategia ha un limite quando davanti c'è un avversario con un gap tecnico notevole.

Ieri abbiamo rischiato ed è andata bene, sono riuscito a stare col gruppo delle Ducati e sono riuscito a partire. Quinto. Durante la gara speri, poi nel rettilineo perdiamo sempre tanto. Ho cercato di dare il massimo per non farmi prendere da Espargarò, poi avevo la speranza di battere Miller perché negli ultimi giri rallenta un po’, ma mi è mancato quel pelo per battere Jack. Quartararo è sempre andato forte, questo ci aiuta un po’, proveremo a guardare lui. Va più forte di me in rettilineo, ma non è che andiamo tante cose.

Prossimo appuntamento fra due settimane al Mugello, terra di Valentino Rossi, dove sugli spalti ci saranno migliaia di tifosi pronti a sostenerlo. Sull'asfalto toscano conta sette pole e sette vittorie, ma quel lungo rettilineo di 1.141 metri potrebbe essere il punto debole della sua Yamaha.