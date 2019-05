Marc vince in Francia il terzo Gran Premio stagionale e consolida la leadership nella classifica piloti. Dovizioso non pienamente soddisfatto del secondo posto, Petrucci ringrazia il compagno di squadra dopo il primo podio 2019.

Conclusa la gara della MotoGP, si può archiviare il Gran Premio di Francia. Perlomeno dal punto di vista dinamico. A motori spenti, le parole andranno avanti sino al Mugello, prossima tappa stagionale. Il vincitore di Le Mans è Marquez, che consolida la posizione nella classifica mondiale. Dovizioso è tornato sul podio, dopo due prestazioni consecutive da quarto posto. Petrucci firma il primo risultato prestigioso con la Ducati ufficiale, giungendo terzo al traguardo.

Marc ha più di un motivo per sorridere. Lo spagnolo oggi ha centrato la terza affermazione 2019, dimostrando di meritare il tetto della graduatoria corridori. Marquez è - evidentemente - il miglior pilota in pista e l'unico che sappia sfruttare la Honda ufficiale. La nuova RC 213V sta mettendo in difficoltà uno spaesato Lorenzo, l'incostante Crutchlow ed il silenzioso Nakagami. Nelle mani del numero 93, invece, la quattro cilindri di Tokio vola e vince. Ecco perché il campione è felice all'ennesima potenza.

Anche perché, trionfare a Le Mans non era per lui così scontato. Forte ed agguerrita era la concorrenza, specialmente quella tinta di rosso. Petrucci, Miller e Dovizioso erano pronti con le loro Desmosedici GP. Ducati ha messo in pista una vera armata, quest'anno forse più concreta rispetto al passato. Negli ultimi giri di gara, Andrea e Danilo si sono sfiorati molte volte, giungendo in quest'ordine. Sul podio e nel parco chiuso, tra i compagni di squadra nessuna polemica o recriminazione. Il duo Ducati è quello dotato di maggior fair play di tutta la MotoGP.

MotoGP di Le Mans da podio per Petrucci in Francia

MotoGP, Marquez: "Qui ho faticato di più che a Jerez"

Marc è a quota tre su cinque. L'unico zero del campione è quello di Austin, pista nel quale è sempre il favorito. Il peggior risultato ottenuto dallo spagnolo Honda è il secondo posto in Qatar, nella notte di Losail. Con questo ruolino di marcia, Marquez è sulla strada dell'ottavo titolo mondiale, il sesto nella MotoGP. Difficile intravedere chi possa fermarlo, il numero 93 è il pilota più forte del Motomondiale. Dopo il successo di Jerez, quello francese è apparso più semplice per lui, invece:

Prima di attaccare ho atteso, non sapevo come si sarebbe comportata la gomma posteriore morbida. Dopo qualche schermaglia con Miller, l'ho sorpassato e ho dettato il mio passo. Nell'arco di quattro passaggi, ho accumulato un discreto vantaggio, ma ho faticato di più rispetto alla gara di Jerez. Alla fine sono contento per questa vittoria, i rischi presi in prova hanno premiato me e la squadra

Dovizioso contento a metà: "Oggi non ero veloce come avrei voluto"

Un secondo posto è sempre un ottimo risultato in MotoGP, specialmente se gli avversari si chiamano Marquez, Lorenzo, Rossi e Vinales. Però, il Dovi oggi non è pienamente soddisfatto. Dopo la vittoria di Losail, il rendimento dell'ufficiale Ducati è calato: Andrea non ha più calcato il gradino più alto del podio e, anzi, non rientrava nei primi tre dal Gran Premio di Argentina. Sapendo che Marc sia ormai in fuga mondiale, il numero 04 non vede il bicchiere mezzo pieno:

Non sono troppo contento, ho consumato troppo le gomme. Marquez e la Honda sono i più forti, seppur di poco, ma io non sono stato veloce come avrei voluto. Bello il duello con Petrucci, questo podio è importante per entrambi e per la squadra. Sappiamo che possiamo migliorare, infatti, andremo al Mugello per fare molto bene. Il nostro obiettivo è vincere in Toscana, per riuscirci dobbiamo compiere un balzo in avanti

Petrucci riconoscente: "Devo ringraziare Dovizioso"

Da quando è entrato nel team Ducati ufficiale, la vita agonistica - e privata - di Danilo è cambiata. Il ternano è adesso un vero top rider, con tutte le attenzioni e privilegi del caso. Petrux ha anche addosso molte responsabilità, perché chi corre per e sulla Rossa factory deve portare nel garage ottimi risultati. Il secondo posto di Le Mans è un bell'inizio ed un ottimo viatico per il futuro, che lui stesso spera sia ancora a Borgo Panigale:

Il ritmo di Marquez non era esagerato ma, mi sono detto che era meglio evitare eventuali danni. Ero forte in entrata di curva. Dovizioso accelerava in modo più efficace. Devo ringraziare Dovizioso, con lui mi alleno spesso e gli rubo ogni segreto. Lui mi consiglia di non fare il brutto anattrocolo e di non abbbattermi mai nei momenti duri. Sono contento, questo podio mi fa arrivare carico al Mugello, sarebbe bello fare meglio di secondo e terzo in Toscana. La nostra Ducati ha pregi e difetti, Marc fa la differenza con la sua Honda.

A quanto pare, anche al Mugello ne vedremo delle belle. Marquez attaccherà ancora, le Ducati giocheranno in casa, Yamaha è chiamata ad una riscossa. Solitamente, dal Gran Premio di Italia si entra nel vivo della sfida, in una MotoGP che si prepara a vivere la sesta tappa stagionale.