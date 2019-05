Segui la diretta LIVE del GP di Le Mans. Marc Marquez, leader del Mondiale, cerca l'allungo in classifica, ma sul circuito francese Ducati e Yamaha hanno sempre brillato.

13:45 - Buongiorno a tutti i lettori di Fox Sports. A Le Mans cielo minaccioso, temperatura dell'aria di 15°C, ma per il momento la pioggia lascia tregua.

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

La gara di MotoGP a Le Mans prenderà il via con Marc Marquez in pole position al fianco delle Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller. Il leader del campionato ha conquistato la 55esima pole in carriera e raggiungendo il numero storico di pole di Valentino Rossi, che oggi partirà dalla quinta finestra in griglia. Il Dottore nel sabato di qualifiche si è reso protagonista di una strategia gomme sorprendente nella Q1, montando una doppia Soft da asciutto mentre tutti gli altri piloti scendevano in pista con le gomme 'rain'. Un azzardo che gli ha permesso di accedere con largo vantaggio alla Q2.

Resta qualcosa da limare sulle Ducati, soprattutto nel turning, ma si prospetta una gara ruota a ruota con la Honda di Marquez, che difficlimente potrà prendere il largo sul tracciato francese. Occhi puntati anche sulle Yamaha satelliti di Morbidelli e Quartararo: il giovane allievo della VR46 Academy chiude la seconda fila in grglia, mentre il rookie francese occupa la decima piazza dopo aver segnato il miglior crono nel warm-up mattutino. La M1 ufficiale di Maverick Vinales ha deluso un po' le aspettative nel corso delle Q2 e deve accontentarsi della 11esima finestra.

Interessante terza fila con le Honda di Nakagami e Jorge Lorenzo affiancate dall'Aprilia di Aleix Espargarò. Gara tutta in salita, invece, per la RS-GP di Andrea Iannone che a Le Mans partirà dall'ultima posizione. Grande protagonista del week-end è la pioggia che nella giornata di sabato ha reso mutevoli le condizioni dell'asfalto e minaccia di complicare anche la gara di MotoGP. L'orientamento generale è verso la mescola soft all'anteriore e al posteriore, grazie ad un manto di asfalto che offre un ottimo livello di grip dopo i recenti lavori di rifacimento. A preoccupare sono le condizioni miste che potrebbero spingere verso il flag-to-flag.