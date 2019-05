Il difensore si congeda da San Siro dopo 10 anni in prima squadra in rossonero: prima causa il calcio di rigore sbagliato dal Frosinone, poi esce tra cori e lacrime.

19/05/2019 20:46 | aggiornato 20/05/2019 00:50

Ha rischiato che il suo pomeriggio fosse ricordato dai tifosi del Milan per un errore, ma le braccia di Gianluigi Donnarumma gli hanno permesso di congedarsi al meglio dal suo pubblico e dallo stadio che per 10 anni ne ha ospitato la corsa e la generosità in fascia. Milan-Frosinone per Ignazio Abate, un contratto in scadenza a fine stagione destinato a non essere rinnovato, è stato anche e soprattutto questo.

Per raccontare il pomeriggio di Abate occorre partire però dal minuto 50. Sul punteggio di 0-0, il frusinate Paganini va a contatto con Abate in area rossonera. L'arbitro Manganiello indica il dischetto. Ciano calcia, ma viene ipnotizzato da Donnarumma. Tutti corrono ad abbracciare il portierone rossonero, ma lo scatto più deciso è quello del terzino classe 1986. Che aveva iniziato la sua giornata con una sessione di riscaldamento vissuta tra le lacrime, guardando gli striscioni realizzati dalla Curva Sud, inneggianti all'impegno e all'umiltà del difensore e ascoltando un coro solo: “Abate uno di noi”.

La partita di Abate è scivolata sulla fascia destra della difesa, casella occupata 304 volte dal 2009 ad oggi con 3 reti, tanti assist e contribuendo alla conquista di un campionato di Serie A e una Supercoppa italiana. Trattenendo le emozioni, almeno fino al minuto 84. Il tabellone luminoso si solleva ed esibisce il numero 20, quello del laterale nato a Sant'Agata de' Goti. I metri che Abate percorre per uscire dal campo e fare posto ad Andrea Conti sono quelli della standing ovation tributata da San Siro. Ignazio ricambia, applaudendo con le lacrime agli occhi, e mostrando una maglietta con un messaggio tanto semplice quanto diretto: "Con il Milan nel cuore, per sempre".

Ignazio Abate saluta il Milan dopo 10 anni tra gli abbracci di Calhanoglu e Romagnoli

Abate e l'addio al Milan, Gattuso: "Il primo a fermarmi quando volevo sbroccare"

Presenza silenziosa, affidabile e capace di fare gruppo. Nel decennio in rossonero, quello del ritorno nella squadra dove era cresciuto e aveva esordito nel calcio dei "grandi" a 17 anni, il 3 dicembre 2003, in una partita vinta in Coppa Italia contro la Sampdoria, Abate non è mai sceso sotto le 20 presenze stagionali, giocando anche - come accaduto in questa stagione - da centrale di difesa. In panchina, ad assistere al saluto commosso del difensore a San Siro, c'era Gennaro Gattuso, ex compagno di squadra nel triennio 2009-2012. Il titolo sull'addio lo mette Ringhio:

Ignazio ha preso qualche schiaffone dal vecchio Milan e gli ha fatto bene. Io sono stato fortunato ad averlo come giocatore in questa mia esperienza in panchina. Era il primo a fermarmi quando volevo sbroccare negli ultimi mesi, mi diceva di contare fino a 10 ed io mi mettevo veramente a contare. Mi ha dimostrato che nel calcio si può sempre migliorare. Ascolta, è umile e vuole sempre imparare. Ci mancherà.

Milan, l'abbraccio tra Ignazio Abate e Rino Gattuso nel giorno dell'addio del difensore a San Siro

A contribuire al pomeriggio indimenticabile di Abate c'è stato anche Gianluigi Donnarumma. Anche il portierone rossonero ha voluto salutare il suo compagno di squadra a fine partita:

Abate è un ragazzo speciale. Abbiamo passato tanto tempo in ritiro e gli voglio tanto bene, gli faccio un in bocca al lupo.

Ignazio Abate saluta San Siro dopo 10 anni al Milan: pomeriggio di lacrime a San Siro

Krzysztof Piatek ha trovato contro il Frosinone la rete numero 9 in maglia rossonera. Il gol dell'attaccante polacco, unito al bis di Suso, ha messo il sigillo su una vittoria che permette al Milan di inseguire ancora il pass per la Champions League. Nei pensieri del numero 19, però, c'è stato spazio anche per il compagno di squadra al passo d'addio:

Ho fatto le congratulazioni ad Abate perché al Milan ha fatto una carriera incredibile.

L'omaggio è proseguito anche al fischio finale. Il terzino rossonero è stato chiamato sotto la Curva Sud e gli sono stati tributati applausi e cori. Per salutarlo, in campo è sceso anche Paolo Maldini, che esattamente 10 anni fa si congedava dal Milan dopo una carriera leggendaria in rossonero. Un destino toccato ad Abate, in un pomeriggio di errori, applausi e commozione.