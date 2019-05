Il portiere protagonista nella vittoria contro il Frosinone quando sullo 0-0 neutralizza un tiro dal dischetto di Ciano: contro di lui gli avversari sbagliano nel 35% dei casi.

di Simone Cola - 19/05/2019 20:44 | aggiornato 19/05/2019 22:49

Con il 2-0 inflitto al Frosinone e firmato da Piatek e Suso il Milan tiene vivo il sogno Champions League e in attesa di Juventus-Atalanta aggancia gli orobici al quarto posto a quota 65 punti. Una vittoria apparentemente scontata, quella contro i ciociari già retrocessi, che invece arriva soltanto dopo un'ora di sofferenza e grazie a Gianluigi Donnarumma, bravo a neutralizzare un rigore che avrebbe potuto complicare terribilmente i piani dei rossoneri.

All'inizio del secondo tempo l'episodio che potrebbe decidere la stagione del Milan: Abate stende Paganini in area e l'arbitro Manganiello non può che concedere il tiro dal dischetto che lo specialista Ciano - per lui in carriera fino a quel momento 22 rigori realizzati su 24 - si incarica di trasformare. Ecco allora il miracolo di Donnarumma, che sul tiro angolato dell'avversario si distende sulla propria sinistra e devia in corner lasciando il punteggio inalterato sullo 0-0.

Meno di dieci minuti più tardi ecco la rete del redivivo Piatek, quindi quella di Suso: il Milan conquista tre punti fondamentali e tutt'altro che regalati e resta in corsa per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, Donnarumma torna a vincere un duello dal dischetto dopo più di un anno e si riscopre uno dei migliori specialisti all-time in Serie A: contro di lui gli avversari sbagliano nel 35% dei casi.

Donnarumma vola a sventare un calcio di rigore di Belotti: contro l'attaccante granata il portiere rossonero vanta 2 precedenti vinti su 3.

Milan, Donnarumma uno specialista sui rigori: contro di lui 7 errori su 20 tentativi

Che Donnarumma sia un portiere di enorme talento, un predestinato che potrebbe avere davanti a se una carriera straordinaria, è fuori discussione: portiere titolare del Milan dall'ottobre del 2015, quando esordì in Serie A ancora 16enne grazie alla felice intuizione di Sinisa Mihaijlovic, oggi che di anni ne ha da poco compiuti 20 (è nato il 25 febbraio del 1999) Gigio è un punto fermo del presente e del futuro della Nazionale e uno degli estremi difensori più desiderati in circolazione.

Merito della sua completezza fisica e mentale, nonostante qualche passaggio a vuoto inevitabile vista la giovane età, e di quella che può essere definito un dono naturale: quando si trova a fronteggiare un tiro dagli 11 metri Donnarumma è bravo spesso e volentieri a ipnotizzare l'avversario e nella ancor giovane carriera si è rivelato un vero e proprio specialista in questo tipo di duelli dal dischetto. Con il rigore parato a Ciano sono 7 quelli non andati a buon fine in Serie A contro di lui su 20 tentativi.

Una media del 35% che lo pone al sesto posto assoluto tra i portieri che in Serie A hanno affrontato almeno in 20 occasioni un tiro dagli 11 metri, una percentuale importante che in passato fu persino superiore arrivando al 43% dopo i primi 7 che lo hanno visto protagonista: battuto dai rigori di Eder e Toni, Donnarumma ipnotizzò dal dischetto un certo Mauro Icardi nel derby vinto 3-0 contro l'Inter il 31 gennaio 2016, 17 anni ancora da compiere, per poi essere battuto nuovamente da Pazzini.

La stagione successiva ecco i primi 3 rigori senza alcun gol subito: parata su Belotti, palo di Ilicic, parata su Ljaijc e media che schizza al 43% che fa gridare al miracolo ma che poi si normalizza negli anni che seguono. Donnarumma si salva ancora due volte dal dischetto, contro quel Domenico Berardi che gli ha segnato il primo gol in Serie A e ancora con Belotti, che soltanto lo scorso 28 aprile e al terzo tentativo riuscirà a passare. Prima del tiro neutralizzato a Ciano era oltre un anno che il portiere rossonero non vinceva un duello dagli undici metri, ma con l Milan che rischiava di dover accantonare il sogno-Champions ecco che Gigio ha scelto il momento migliore per tornare a essere un talismano sui calci di rigore.

Classifica all-time dei portieri più vincenti sui calci di rigore*

Giuseppe Taglialatela - 13 su 28 (46,4%)

Samir Handanovic - 29 su 75 (38,7%)

Federico Marchetti - 13 su 35 (37,1%)

Rafael - 8 su 22 (36,4%)

Andrea Consigli - 19 su 54 (35,2%)

Gianluigi Donnarumma - 7 su 20 (35%)

Gianluca Pagliuca - 31 su 90 (34,4%)

Julio Cesar - 10 su 30 (33,3%)

Fabrizio Lorieri - 13 su 39 (33,3%)

Gianluca Pegolo - 8 su 25 (32%)

* Vale per chi ha affrontato almeno 20 rigori, contano rigori parati e sbagliati dagli avversari (dati Transfermarkt)