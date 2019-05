Sul tavolo c'è il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Il club rossonero vuole evitare una battaglia giuridica e il rischio di una stangata.

di Luca Guerra - 19/05/2019 12:14 | aggiornato 19/05/2019 12:19

Il Milan non presenterà ricorso al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, contro la sentenza emessa dalla camera giudicante dell'UEFA per il mancato rispetto dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La replica giuridica annunciata ufficialmente dal club rossonero prima di Natale non avrà quindi seguito.

Nell'ultima sentenza l'UEFA aveva inflitto al Milan una multa pari a 12 milioni di euro, il limite di 21 giocatori impiegabili nelle coppe e la deadline - fissata al 2021 - per raggiungere il pareggio di bilancio ed evitare l'esclusione dalle competizioni europee. Dalla sua il club rossonero aveva invece chiesto al massimo organo calcistico europeo più tempo.

Nel bilancio 2018 il Milan aveva fatto registrare un passivo pari a 126 milioni di euro, mentre per la prossima chiusura dei conti si prevede un passivo vicino ai 100 milioni. Per questo il club rossonero sembra intenzionato a fare retromarcia rispetto ai propositi iniziali: addio all'idea di presentare ricorso al TAS e avanti con la linea più morbida.

Milan in azione nell'Europa League 2018/2019: il club vuole evitare l'esclusione dalle Coppe

Milan, niente ricorso al TAS: si va verso il patteggiamento

Schivare una stangata. È questa l'intenzione del Milan, che vuole evitare un braccio di ferro con l'UEFA e cercare quindi un accordo. Una scelta sulla quale influisce anche un altro fattore: i massimi vertici del calcio continentale hanno infatti già rinviato a giudizio i rossoneri anche per i conti riguardanti il triennio 2015-2018. L'obiettivo del Milan, non semplice da raggiungere, è la ricerca di una soluzione giuridica che permetta di allungare i tempi per il raggiungimento del pareggio di bilancio, attualmente fissato al 2021.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni: il club studia la linea per evitare sanzioni troppo pesanti legate al Fair Play Finanziario

La parola chiave allora diventa "patteggiamento". Il Milan potrebbe accettare l'esclusione dalle competizioni europee per una stagione, che eviterebbe così l'accumulo di altre possibili sanzioni. Un'ipotesi sulla quale vigilano anche altri club, come Inter e Roma, che per anni hanno dovuto misurarsi rigidamente con il regime di settlement agreement. Per valutare il peso specifico dell'opzione che vedrebbe il club rossonero fuori dalle coppe per un anno, occorrerà attendere la fine della Serie A 2018/2019. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe infatti complicato accettare la misura a cuor leggero.