Il tecnico, che potrebbe essere sollevato dall'incarico già questo lunedì, non sarà il solo a pagare una stagione più che deludente: via anche a diversi senatori e alle stelle più in vista, si ripartirà dai giovani.

di Simone Cola - 19/05/2019 12:30 | aggiornato 19/05/2019 12:34

Ormai prossima alla conclusione, che arriverà venerdì 24 maggio quando andrà in scena l'ultima giornata, la Ligue 1 2018/2019 ha già emesso praticamente tutti i suoi verdetti: PSG campione di Francia, Lille e Lione in Champions League, Saint-Etienne in Europa League, Digione e Guingamp in Ligue 2. Rimane da scoprire chi tra Caen, Amiens e Monaco andrà a giocarsi lo spareggio promozione/retrocessione con il Troyes terzo classificato in Ligue 2, ma a tenere banco in questi giorni è principalmente la situazione che riguarda una delle squadre più amate del Paese, l'Olympique Marsiglia.

Quella che l'OM sta per mettersi alle spalle è infatti una delle stagioni più disastrose nella sua storia recente: eliminata ai 32esimi di finale della Coppa di Francia dal modesto Andrézieux, club di quarta serie, la squadra guidata dal 2016 da Rudi Garcia ha salutato l'Europa League in cui si presentava da vice-campione in carica realizzando appena un punto in sei gare nella fase a gironi mentre il rendimento altalenante in Ligue 1 si è tradotto in un sesto posto che ha sancito l'esclusione dalle coppe europee nel corso della prossima stagione.

L'Olympique Marsiglia (17 vittorie e ben 13 sconfitte in campionato fino a oggi) si prepara così a chiudere la Ligue 1 con un impegno casalingo contro il Montpellier senza alcun significato, gara a cui potrebbe presentarsi proprio senza Rudi Garcia: l'allenatore ex Roma infatti ha deluso le aspettative del proprietario americano Frank McCourt e secondo Le Journal de Dimanche potrebbe essere esonerato già nella giornata di lunedì dal club che allena dall'ottobre 2016.

Dopo la delusione di questa stagione, l'Olympique Marsiglia ripartirà senza molti volti noti compresi quelli di Mario Balotelli e del tecnico Rudi Garcia.

Ligue 1, l'OM prepara la rivoluzione senza Garcia e Balotelli

Una mossa, l'esonero di Garcia, che il pubblico del Velodrome chiede ormai da diverse settimane e che all'inizio della prossima settimana dovrebbe concretizzarsi con l'annuncio ufficiale da parte del presidente Jacques-Henri Eyraud, deluso come la proprietà da una stagione decisamente opaca. Invece di mostrare la crescita che tutti si aspettavano dopo un'annata tutto sommato positiva come quella precedente, la stagione in corso ha visto l'Olympique Marsiglia piombare nel più completo anonimato: incapace di avanzare nelle coppe, la squadra è stata protagonista anche in Ligue 1 di numerose battute a vuoto che infine hanno portato alla mancata qualificazione in Europa e a una dura contestazione da parte della tifoseria.

Una situazione che pare aver toccato in maniera particolare la proprietà, decisa a operare una vera e propria rivoluzione: se il presidente Eyraud resterà al suo posto, infatti, il resto del club cambierà decisamente faccia. A pagare non sarà soltanto Rudi Garcia, ormai certo di non iniziare la sua quarta stagione sulla panchina del club, ma anche buona parte di una rosa che ha deluso le aspettative e che subirà un importante lifting: partiranno i calciatori più pagati, come Payet, Strootman e Luiz Gustavo, e quelli più appetibili sul calciomercato come Tahuvin, Sanson e Kamara.

Cessioni che porteranno denaro fresco in cassa e che sanciranno l'inizio di un nuovo corso basato sui giovani, in cui la figura chiamata a sostituire Garcia - sono stati fatti i nomi di Puel e Sylvinho - avrà decisamente meno voce in capitolo rispetto all'attuale tecnico, il cui esonero potrebbe costare al club la bellezza di 10 milioni di euro. Una vera e propria mazzata in tempi di Fair Play Finanziario e uno dei motivi per cui l'OM ripartirà da nomi meno costosi, magari meno conosciuti ma non per questo meno affidabili rispetto a un gruppo di senatori che ha decisamente deluso. Scontato l'addio a Mario Balotelli nonostante gli 8 gol in 14 gare: l'attaccante potrebbe tornare in Italia.