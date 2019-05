Il fratello di Marc conquista il Gran Premio di Francia battendo Navarro e Fernandez, italiani in difficoltà. Nella Moto3 è lo scozzese McPhee a trionfare, Dalla Porta e Canet sul podio.

di Mirko Colombi - 19/05/2019 15:35 | aggiornato 19/05/2019 15:41

Le nuvole di Le Mans sono state clementi. Niente pioggia per la terza prova del Motomondiale nella domenica francese. Dopo warm up incerti dal punto di vista metereologico, gare asciutte per la piccola cilindrata e pure nella Moto2. Da un certo punto di vista, meno male. Guardando la situazione con occhi diversi, peccato. Sull'acqua avremmo visto imprese da parte di outsider. Con l'asciutto abbiamo assistito all'evoluzione dei valori in campo.

Partendo dalla media cilindrata motorizzata Triumph, il cognome vincente è Marquez. Il nome, Alex. Il fratello di Marc torna sul gradino più alto del podio dopo molto tempo. Un anno e mezzo fa il numero 73 fece suo il Gran Premio del Giappone in quel di Motegi. Era l'era dei propulsori Honda. Dopodiché, un lungo digiuno per lui. Nel 2018 qualche buon piazzamento, nessuna affermazione. In una gara caratterizzata da tante cadute - con più di un italiano nella ghiaia - Alex ha tagliato il traguardo davanti ai connazionali Navarro e Fernandez.

Moto3 combattutissima, come sempre, a Le Mans. La bagarre si è risolta nelle battute finali, tra una scivolata e l'altra. Con una determinazione non comune, John McPhee si libera della scomoda presenza dei rivali, vincendo la corsa francese. Lo scozzese è alla sua prima volta stagionale, la seconda in carriera. Pure lui non riusciva a ripetere l'impresa da tempo. Dalla Repubblica Ceca ad oggi sono trascorsi anni e Gran Premi. Dalla Porta torna sul podio e Canet dedica al nonno scomparso ed al papà di Max Biaggi il terzo posto e la leadership nella classifica generale. Il Motomondiale è sempre ricco di storie emozionanti.

McPhee re di Francia nella Moto2 di Le Mans

Moto2 di Le Mans, Alex Marquez guida la pattuglia spagnola

Alex non vinceva da tanto tempo, circa un anno e mezzo. Troppo, per un pilota con ambizioni mondiali ed un futuro in MotoGP. proprio nel weekend in cui si cita ripetutamente il suo nome nel paddock, il fratello di Marc si sblocca e torna sul gradino più alto, quello del primo classificato. Da Motegi ad oggi sono successe tante cose - buone e meno buone - ed il catalano ha tenuto duro, continuando a lavorare. A Le Mans il suo impegno è stato premiato.

Non ha lottato troppo, il numero 73. Il suo passo era inavvicinabile dagli altri piloti e, chi avrebbe potuto infastidire il portacolori Marc VDS, non è arrivato in fondo. Era davvero veloce ed in forma Simone Corsi, romano che, a suon di sorpassi, stava andando a prendersi la testa della corsa. Simone è caduto, lasciando scappare Marquez. Peggio è andata a Pasini e Baldassarri, coinvolti in una doppia caduta. Mattia non ha rimediato danni, Lorenzo è finito al centro medico e poi in ospedale.

Mentre i rivali distruggevano le gomme Dunlop, Alex Marquez continuava a martellare. Solo negli ultimi passaggi il catalano ha chiuso il gas, quando ormai Navarro su Speed Up e Fernandez su Kalex erano ormai battuti. Ridimensionati anche Binder, Luthi e Schotter, scivolato Sam Lowes. Si è consumato il quinto weekend stagionale e la classifica della Moto2 si è accorciata, rimpinguandosi di nomi nuovi pronti a tutto. Entrano in zona punti Bastianini, Bulega, Di Giannantonio, Marini e Manzi, ma la vetta è lontana.

Gran Premio di Francia Moto2, ordine d'arrivo

Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 40'36.428 154.5 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up SPEED UP 40'37.547 154.5 1.119 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 40'38.228 154.4 1.800 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 40'42.443 154.2 6.015 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 40'43.485 154.1 7.057 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 40'45.829 153.9 9.401 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 40'46.523 153.9 10.095 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 40'46.903 153.9 10.475 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 40'47.674 153.8 11.246 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 40'53.540 153.5 17.112 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 40'54.965 153.4 18.537 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up SPEED UP 40'56.245 153.3 19.817 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 41'04.243 152.8 27.815 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 41'04.316 152.8 27.888 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 41'25.567 151.5 49.139

Classifica piloti

Baldassarri (Italia) 75 punti Luthi (Svizzera) 68 punti Navarro (Spagna) 64 punti

Moto3, è doccia scozzese di McPhee a Le Mans

Sperava nella pioggia, ha vinto nonostante l'asfalto fosse asciutto. John è proprio "scottish" e la bandiera dipinta sul suo casco lo racconta bene. Gran combattente, McPhee è un pilota che si è infortunato più volte e malamente. Una volta guarito, il portacolori Honda Petronas si è rimesso in carena, pensando solo a guidare come meglio poteva. Il 2019 non era iniziato nel migliore dei modi per lui, tra botte e piazzamenti non proprio soddisfacenti. In Francia John recupera punti, morale e posizioni in classifica.

Lorenzo Dalla Porta voleva soffiare il successo al britannico, si è dovuto - invece - accontentare del secondo posto. Stessa posizione nella graduatoria piloti, comandata da Aron Canet. che oggi ha gareggiato con coraggio e cuore. Doppio lutto per lo spagnolo, che ha perso il nonno nei giorni precedenti al Gran Premio. Come se non bastasse, ecco arrivare la notizia del decesso di Pietro, papà di Max Biaggi, team manager della squadra di Aron. Le dediche sul podio ed in sala stampa sono state un mix di gioia e dolore. Canet guida ancora il mondiale.

A terra i due corridori del team SIC58 Squadra Corse, coinvolto in una caduta Tony Arbolino, fuori pure Foggia e Fenati. Il quinto appuntamento stagionale del Motomondiale è stato così cosi per i colori italiani. Migno è giunto quinto, dopo una sportellata ricevuta da Masia. Vietti ha finito in settima posizione, ma non ha brillato. Il prossimo Gran Premio si correrà al Mugello e gli azzurri del Motomondiale saranno attesi dal pubblico di casa, che li inciterà a fare meglio di oggi.

Gran Premio di Francia Moto3, ordine d'arrivo

John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 37'48.689 146.0 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 37'48.795 146.0 0.106 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 37'49.446 146.0 0.757 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 37'49.667 146.0 0.978 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 37'49.890 146.0 1.201 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 37'50.099 146.0 1.410 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 37'50.140 146.0 1.451 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 37'50.325 145.9 1.636 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 37'50.537 145.9 1.848 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 37'50.738 145.9 2.049 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 37'51.352 145.9 2.663 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 37'52.437 145.9 3.748 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 38'00.501 145.3 11.812 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 38'00.585 145.3 11.896 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 38'19.200 144.1 30.511

Classifica piloti