Prima di Juventus-Atalanta, match della 37esima giornata di Serie A, ha parlato a Sky Sport Pavel Nedved, vicepresidente bianconero che ha commentato la separazione con Massimiliano Allegri:

Chiarisco subito una cosa, non ero alla conferenza stampa di Allegri e Agnelli per motivi di lavoro. Sono dovuto andare via e mi è dispiaciuto tantissimo. In questa scelta su Allegri ho ricoperto il ruolo della società. Noi dobbiamo prendere delle decisioni, credo sia finito un ciclo in modo naturale. Non c'è un vero motivo. Si è concluso un ciclo importante, che non si ripeterà più