Abbiamo gioito, abbiamo discusso, abbiamo festeggiato ma sopratutto siamo stati dove la Juventus meritava di stare, sempre in vetta. Anche le più belle storie finiscono, la Juventus viene prima dei giocatori e degli allenatori. Grazie per tutto Mister a te e tutto lo staff tecnico

Grazie mister per questi magnifici quattro anni in cui mi hai insegnato soprattutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!

Grazie mister! Abbiamo vissuto solo un anno insieme - ha scritto Ronaldo sui social - ma è stato eccezionale, perché oltre ad essere un grande allenatore sei anche un grande uomo. Per me è stato un piacere lavorare con te!

C'erano anche i giocatori della Juventus alla conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. C'era ovviamete anche Cristiano Ronaldo, che col tecnico livornese ha instaurato un bellissimo rapporto. Non un caso se il portoghese abbia deciso di salutare e ringraziare pubblicamente Max, come fatto con Ancelotti quando era al Real Madrid:

