Nel torneo femminile sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 19/05/2019 10:53 | aggiornato 19/05/2019 10:58

Novak Djokovic e Rafael Nadal daranno vita al loro cinquantaquattresimo confronto diretto nella finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Djokovic guida 28-25 nelle precedenti sfide disputate in carriera. Il serbo e lo spagnolo giocheranno la loro ottava sfida e la quinta finale nel torneo capitolino. Entrambi detengono il primato di tornei Masters 1000 vinti con 33 successi a testa.

Rafael Nadal ha battuto Stefanos Tsitsipas per 6-3 6-4 nella prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia di Roma qualificandosi per la finale di questo torneo per l’undicesima volta in carriera. Nadal si è preso la rivincita nei confronti del next gen greco, che aveva vinto la semifinale del torneo di Madrid una settimana fa. Nadal è partito molto forte vincendo i primi tre game del set di apertura con un break nel secondo game e ha salvato due palle break all’inizio del match. Ha tenuto la battuta nei game successivi aggiudicandosi il primo parziale per 6-3. Il fuoriclasse spagnolo ha strappato la battuta al greco nel terzo game del secondo set e ha tenuto la battuta fino alla fine del match chiudendo con un servizio vincente nel decimo game.

Una vittoria importante per me perché ho giocato un ottimo match contro un grande giocatore, che vince tante partite su questa superficie. Vincere in due set contro Stefanos è un risultato molto positivo, è una bella sensazione giocare sempre meglio con il passare delle settimane

Djokovic vince un altro match maratona contro Schwartzman

Dopo il match maratona di 3 ore contro Juan Martin Del Potro, Djokovic ha dovuto superare un’altra partita durissima per battere l’altro argentino Diego Schwartzman per 6-3 6-7 (2-7) 6-3 durato 2 ore e 31 minuti. Djokovic ha vinto il primo set per 6-3 grazie ad un break nell’ottavo game dopo 38 minuti. Nel secondo set Schwartzman è stato il primo a strappare il servizio nel sesto game. Djokovic ha risposto piazzando l’immediato controbreak nel game successivo. Schwartzman ha ripreso un break di vantaggio portandosi sul 5-3, ma Djokovic ha ottenuto un nuovo controbreak. Schwartzman ha vinto tutti i cinque punti al servizio e ha realizzato due mini-break aggiudicandosi il tie-break per 7-2. Nel terzo set Djokovic ha realizzato il break decisivo nel sesto game dopo un errore di rovescio di Schwartzman e ha tenuto il servizio fino alla fine chiudendo il terzo set per 6-3.

Rafa è il mio più grande rivale di sempre. Abbiamo giocato già 50 partite e ora me lo ritrovo nella finale. Nadal è uno dei più grandi campioni che questo sport abbia mai avuto. Oggi continua a dimostrare di essere una delle più grandi leggende del tennis. Faccio i complimenti a Schwartzman. Ha giocato davvero molto bene. Non sono fresco come all’inizio ma sto bene. Non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere

Nadal è più fresco e ha avuto un cammino più agevole, mentre Djokovic arriva da due match risolti solo al terzo set e conclusi molto tardi.

La finale femminile è tra Pliskova e Konta

La ceca Karolina Pliskova e la britannica Johanna Konta si sfideranno nella finale del torneo femminile del Premier 5 di Roma.

Konta ha vinto rimontando un set di svantaggio contro la vincitrice del torneo di Madrid Kiki Bertens prima di imporsi per 5-7 7-5 6-2. La tennista nata a Sydney da genitori di origini ungheresi ma di passaporto britannico si è fatta un bel regalo per il suo ventottesimo compleanno. Konta ha raggiunto i risultati migliori del 2019 proprio sulla terra battuta qualificandosi per le finali di Rabat e di Roma. In questa stagione ha vinto 12 delle ultime 14 partite su questa superficie.

Nella settimana del torneo del Foro Italico la numero 42 del mondo ha battuto Alison Riske, Sloane Stephens, Venus Williams, Marketa Vondrousova e Kiki Bertens (una delle giocatrici più in forma del momento). Konta ha raggiunto l’ottava finale in carriera e la prima in un torneo della categoria Premier 5. In precedenza aveva vinto i tornei di Miami nel 2017, Stanford 2016 e Sydney 2017, mentre aveva perso la finale di Pechino nel 2016.

Sono contenta della finale raggiunta a Roma. Un grande traguardo nella mia carriera. La finale è la più importante della mia carriera dopo quella di Miami. Non ho mai dubitato delle mie capacità su questa superficie. Sapevo che Kiki stava giocando il miglior tennis della sua carriera, è la numero 4 del mondo, è una delle migliori giocatrici del momento

Konta affronterà la ceca Karolina Pliskova, che ha battuto la giovane greca Maria Sakkari per 6-4 6-4. Pliskova ha perso il servizio nel terzo game ma ha rimontato vincendo il primo set per 6-4 con due break. Le due giocatrici hanno annullato due palle break per parte in un secondo set equilibrato. L’incontro si è deciso nel decimo game quando Pliskova ha realizzato il break a zero. Bertens ha vinto il primo set per 7-5 e ha servito per il match sul 5-4 nel secondo set. Konta ha rimontato vincendo tre game di fila e si è aggiudicata il secondo set per 7-5 prima di dominare il secondo set per 6-2.