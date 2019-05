Attorno alla figura dell'allenatore si fanno tante chiacchiere e c'è tanto gossip, voci che a mio giudizio sono faticose da gestire. Al di là di questo Spalletti resta un grande allenatore che sta facendo benissimo e sta portando a termine l'obiettivo che gli era stato chiesto. Ha un contratto e quindi siamo sereni. Allegri via dalla Juve? Fa parte del calcio il suo addio, non mi ha colto impreparato.

Ci aspetta una partita importantissima, abbiamo un traguardo ancora da raggiungere e dobbiamo essere tutti concentrati. L'obiettivo per la prossima stagione è alzare l'asticella, la qualificazione in Champions League è l'obiettivo minimo.

