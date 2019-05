I giallorossi spingono, specialmente nella ripresa, ma non sfondano il muro neroverde: termina con un pareggio che ferma le speranze Champions dei capitolini.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 02:00

L'anticipo del sabato sera della 37ª giornata di Serie A è stato Sassuolo-Roma. I neroverdi sono scesi in campo al Mapei Stadium dopo la sconfitta subita all'Olimpico di Torino domenica scorsa, nel match terminato 3-2 in favore dei Granata. La roma, invece, continua a sperare in un posto in Europa per la prossima stagione, soprattutto dopo aver battuto 2-0 la Juventus in casa nell'ultimo turno.

Sassuolo-Roma è terminata 0-0

Il primo tempo è molto equilibrato con poche occasioni mentre nella ripresa i giallorossi spingono e vanno più volte vicini al vantaggio colpendo due volte il palo con Dzeko e Kluivert. Il muro neroverde però regge: finisce 0-0.

L'ultima giornata di campionato, la 38ª, vede il Sassuolo impegnato in casa dell'Atalanta. La Roma giocherà invece all'Olimpico, dove ospiterà il Parma. Tutte le gare dell'ultimo turno si giocheranno domenica 26 maggio, in contemporanea, orario ancora da definire. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Roma: