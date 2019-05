L'ultima giornata di Serie A vede l'Empoli impegnato a San Siro contro l'Inter, mentre il Torino giocherà in casa contro la Lazio. Tutte le gare della 38ª giornata si giocheranno in contemporanea domenica 26 maggio. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Empoli-Torino:

Empoli-Torino è stata una delle due gare della 37ª giornata di Serie A , insieme a Parma-Fiorentina, che si è giocata domenica alle 15. I toscani sono reduci dalla vittoria contro la Sampdoria nell'ultimo turno: il 2-1 del Ferraris ha rilanciato i ragazzi di Andreazzoli per la lotta salvezza, a due giornate dalla fine del campionato. Una vittoria anche per il Torino nella scorsa giornata: i granata hanno superato 3-2 il Sassuolo in casa all'Olimpico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK