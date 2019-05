Finisce 0-0 la partita al Bentegodi, nella festa per l'addio al calcio di Sergio Pellissier davanti ai suoi tifosi.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 17:00 | aggiornato 20/05/2019 00:04

Chievo-Sampdoria è stato il match dell'ora di pranzo della 37ª giornata di Serie A. I clivensi, già retrocessi in Serie B, sono scesi in campo al Bentegodi dopo la sconfitta per 2-0 subita contro l'Inter lunedì scorso. Una sconfitta anche per la Sampdoria nel turno scorso, che ha perso 2-1 in casa contro l'Empoli, affamato in ottica salvezza.

Il Chievo chiuderà la sua stagione in casa del Frosinone, già retrocesso come i clivensi. La Sampdoria giocherà invece tra le mura amiche del Ferraris, dove arriverà la Juventus. Entrambe le partite si giocheranno domenica 26 maggio, orario ancora da decidere. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Chievo-Sampdoria: