Lo spagnolo prima catechizza il suo attaccante subito dopo la vittoria della FA Cup, quindi risponde a muso duro a chi gli chiede di presunti pagamenti off-shore ricevuti da Abu Dhabi.

di Simone Cola - 19/05/2019 18:10 | aggiornato 19/05/2019 18:14

Si dice che nel calcio, per vincere, sia necessario curare al massimo i dettagli: una lezione che certo Josep Guardiola non ha bisogno di imparare, dato che pochi minuti dopo il fischio finale che assegna la vittoria della FA Cup al suo Manchester City viene pescato dalle telecamere mentre riprende Raheem Sterling. Poco dopo il tecnico spagnolo è poi protagonista di un duro scontro con un giornalista, che in conferenza stampa gli chiede se abbia mai ricevuto pagamenti sospetti dai suoi datori di lavoro attraverso alcuni conti off-shore.

Difficile immaginare un allenatore come Josep Guardiola rilassato e tranquillo: lo spagnolo ha abituato tutti alla sua attenzione quasi maniacale per ogni aspetto del gioco, così come a risposte molto dure quando ritiene che le domande che gli vengono rivolte siano tendenziose. Tuttavia in pochi avrebbero immaginato che l'allenatore del Manchester City avrebbe concluso litigando con un giornalista una giornata indimenticabile, che aveva visto il suo club conquistare il quarto trofeo domestico su quattro disponibili con una scintillante vittoria sul Watford in finale di FA Cup.

Un trionfo firmato anche da una doppietta di Raheem Sterling, calciatore esploso definitivamente sotto la guida del tecnico e che eppure pochi minuti dopo la fine della gara è stato avvicinato dallo stesso, ansioso di spiegargli alcuni movimenti che l'attaccante di origine giamaicana a suo parere non aveva compreso. Eccesso di zelo? Troppo perfezionismo? Guardiola non è sembrato certo arrabbiato, ma comunque ben deciso a chiarire alcuni concetti tattici per lui importanti.

La FA Cup vinta in finale contro il Watford è il quarto trofeo domestico su quattro vinto da Guardiola in questa stagione: prima erano arrivati Charity Shield, Coppa di Lega e Premier League.

Guardiola risponde alla provocazione del giornalista: "Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo?"

A spiegarlo lo stesso Guardiola nel corso della conferenza stampa che ha seguito la gara e concluso di fatto una stagione che, passo falso in Champions League a parte, è stata estremamente positiva e proficua. Il suo Manchester City ha conquistato la Supercoppa Inglese, la Coppa di Lega, la FA Cup e la Premier League al termine di un acceso testa a testa che lo ha visto prevalere sul Liverpool di Jurgen Klopp. Vittorie che però non fermano la sua classica attenzione anche al più minimo dettaglio.

Durante la partita ho chiesto alcune cose a Sterling dalla panchina, ma lui non è riuscito a capire quello che doveva fare.

Every day's a school day when Pep Guardiola is aroundpic.twitter.com/paGwEY7nZK — MailOnline Sport (@MailSport) May 18, 2019

La sfuriata è arrivata poco più tardi, quando in una giornata che avrebbe dovuto festeggiare il poker di trionfi del City e del suo condottiero, un giornalista ha chiesto a Guardiola se avesse mai ricevuto pagamenti off-shore da Abu Dhabi. Una delle accuse mosse ai Citizens in tema di Fair Play Finanziario riguarderebbe infatti presunti pagamenti illeciti ricevuti da Roberto Mancini ai tempi in cui sedeva sulla panchina del club, ed è apparso chiaro che chiedergli se questo fosse successo anche a lui sia stata una vera e propria provocazione a cui lo spagnolo ha risposto con durezza.

Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Se oggi sto ricevendo soldi da qualcuno che non sia il club? Sii onesto, pensi che merito questo tipo di domande? Non so cosa sia successo a Mancini, ma il giorno in cui vinciamo il treble mi chiedi se ho ricevuto soldi? Oh mio Dio...è un'accusa? Mi stai accusando di ricevere soldi?

Le potenziali violazioni in materia di Fair Play Finanziario da parte del club campione d'Inghilterra sono al centro dell'attenzione pubblica in questi giorni, con la UEFA che ha fatto sapere in una nota che "l'investigatore capo dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club, dopo aver consultato gli altri membri della Camera di Investigazione indipendente, ha deciso di rimandare i Citizens alla Camera Giudicante in seguito alla conclusione della sua indagine". Tradotto: la partecipazione alla prossima edizione della Champions League del Manchester City sarebbe fortemente a rischio.