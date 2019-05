Tutto nell'ultima giornata. La Fiorentina perde 1-0 in casa del Parma e ora dovrà conquistare la salvezza nel tragico (sportivamente parlando) scontro diretto in programma al Franchi contro il Genoa tra una settimana.

Nel post-partita ha parlato così ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei viola, Vincenzo Montella, che si è lamentato per la direzione arbitrale di Giacomelli:

Sinceramente non ho capito l'arbitro dall'inizio alla fine della partita, non ho capito il suo metro di giudizio. Viviamo un momento in cui la squadra ha paura non appena subisce un’occasione. Mi hanno detto che forse c’era un rigore su Chiesa, non l'ho rivisto ancora ma me l'ha detto lui. Solitamete non parlo mai degli arbitri, ma a volte bisogna farlo. Sia chiaro, non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, ma la gestione di tutta la partita non l'ho capita. O forse l'ho capita e per questo non mi è piaciuto l'arbitraggio. Alla fine ho perso la testa, senza esagerare, ma è andata così. Ora inizio a fare i nomi degli arbitri quando sbagliano. Siamo in grade difficoltà e serve una reazione. Fatico a parlare della partita. Abbiamo sbagliato un gol a porta vuota, abbiamo sbagliato tanti passaggi e loro hanno fatto diversi salvataggi sulla linea. Sembra una stagione maledetta. Ricordo che siamo la terza squadra più pericolosa, l'ultima per occasioni non concesse all'avversario. Chiesa, Simeone e Muriel sono grandi giocatori, ma sbagliamo sempre l'ultima scelta