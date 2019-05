Azzurrini mai realmente in partita, erano sotto 3-0 a fine primo tempo . Salva l'onore il classe 2002 del Milan Lorenzo Colombo. Il torneo comunque dà fiducia per il futuro.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 19/05/2019 18:52 | aggiornato 19/05/2019 21:56

Un tonfo pesante, ma non quanto può far credere il risultato. L'Italia U17 perde a Dublino la finale degli Europei per 4-2 contro l'Olanda. Un risultato netto, anche perché già a fine primo tempo gli oranje erano in vantaggio per 3-0, che non cancella però quanto di buono fatto dal movimento italiano in questi anni e, soprattutto, in questo torneo. L'Olanda si è imposta con le reti di Hansen, Bannis e Maatsen nel primo tempo, prima del gol di Unuvar che ha intervallato la doppietta di Colombo, probabilmente entrato in campo troppo tardi.

Il risultato di oggi, più che altro, è un altro grande riconoscimento del lavoro che sta facendo l'Ajax. A Dublino, nella finale degli Europei U17, ben 8 dei 20 convocati dell'Olanda vengono dal club biancorosso che ha terminato in semifinale di Champions League il proprio percorso europeo, vincendo però l'Eredivisie. Fra loro anche Sontje Hansen, il giocatore che ha sbloccato la partita con l'Italia. Per quanto l'amarezza degli Azzurrini sia grande (anche perché pure l'anno scorso persero in finale contro gli Oranje) c'è anche la consapevolezza che si sta lavorando bene. Al punto che solo in Olanda, più precisamente ad Amsterdam, stanno ottenendo risultati migliori nelle juniores.

Per amor di cronaca bisogna ammettere che oggi non c'è mai realmente stata partita, ma gli Azzurrini vanno apprezzati per il percorso fatto, durante il quale hanno eliminato squadre come il Portogallo e la Francia. Si sta seminando bene, i frutti ariveranno.

Il gol del di Maatsen nella finale degli Europei U17

Europei U17, Olanda-Italia 4-2

Mister Nunziata ha schierato i suoi con il 4-3-1-2 con Tongya dietro a Cudrig ed Esposito. L'Olanda risponde con il suo classico 4-3-3 con Bannis centrale e Brobbey e Hansen larghi. Dopo una prima fase di studio l'Italia sembra prendere coraggio, e al 17' crea la prima vera occasione della partita con Esposito che, dopo un'ottima progressione in area, riesca a calciare verso la porta avversaria. Raatsie è però attento e dice di no. L'occasione sveglia l'Olanda che appena 30 secondi dopo crea a sua volta l'occasione del vantaggio: è Taabouni a testare i riflessi di Molla che però si fa trovare pronto. Al 20' gli oranje riescono però a passare: dopo una serie di passaggi fitti nell'area di rigore azzurra Bannis calcia verso Molla che respinge sul palo. Il primo ad arrivare sulla ribattuta è però Hansen che a porta vuota fa 1-0. Da quel momento la squadra di Nunziata, sbilanciata a caccia del pareggio, presta il fianco ai contropiede rivali. Gli olandesi sfiorano il raddoppio con Brobbey (tiro fuori al 26') e Hoever (palo al 37'), mentre l'Italia riesce a rispondere solo con l'occasione di Cudrig che però spreca sparando addosso al portiere avversario al 32'. Al 37' arriva quindi il meritato 2-0 per l'Olanda: su punizione di Hoever la palla sbatte sul palo e finisce sui piedi di Bannis, svelto a ribadire in porta. Prima ancora della fine del primo tempo arriva il 3-0 con un bel tiro dalla distanza di Maatsen.

La nazionale italiana U17

Nella ripresa identico spartito

Nel secondo tempo l'Olanda non ha avuto difficoltà, con la circolazione di palla, a gestire la partita. Arrivato il gol del 3-1 di Colombo (entrato al posto di uno spento Cudrig) con una bella girata in mischia al 56', gli oranje, inizialmente frastornati hanno prima subito il ritorno degli Azzurrini (vicini al gol con Colombo al 62', con un colpo di testa, e al 65', quando Raatsie si è dovuto superare con una grande parata), poi però sono riusciti a rispondere trovando il gol del 4-1 con Unuvar, che dopo una serie di finte ha sorpreso Molla con un tiro di sinistro che si è infilato a fil di palo.

Nel finale è arrivato il 4-2 di Colombo, l'ultimo dei suoi a mollare, bravo a raccogliere un rilancio sbagliato del portiere avversario e a fulminarlo con un potente tiro dal limite. Sufficiente però solo a a rendere meno amara la sconfitta. La faccia, invece, gli italiani non dovevano salvarla, avendo disputato un grandissimo torneo, che dà fiducia per il futuro. Nonostante la brutta sconfitta in finale.