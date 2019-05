Sarri elogia l'Inghilterra: "Chelsea al top, non torno in Italia"

Avevamo trovato una sintonia particolare, perché Allegri, come poi ha saputo dimostrare, è un uomo e professionista straordinario. Lui stava al Milan e ci parlai. Ricordo che fosse interessato ma mi disse che doveva finire prima la stagione. Diceva che, nel caso in cui il Milan lo avesse confermato, non lo poteva abbandonare. Io dopo un mese poi andai a Londra e presi Benitez, quindi quando Max si liberò ne avevo già trovato un altro di allenatore

Non mi sono stupito quando a passare alla Juventus fu Higuain, non lo farei nemmeno a questo giro. Anzi, sarebbe divertente

