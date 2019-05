Competizione dopo competizione, tutti gli appuntamenti calcistici dell'estate (e non solo) 2019.

19/05/2019

Ok, nel 2018 ci sono stati i Mondiali. Ma possiamo anche continuare a fare finta che non siano mai esistiti (sia per la mancata partecipazione dell'Italia, sia per la vittoria della Francia), ci serve solo il dato a livello numerico. O meglio, come punto di riferimento.

Perché storicamente ormai sappiamo che per rivedere gli azzurri giocarsi qualcosa di importante (almeno si spera), si dovrà aspettare l'estate del prossimo anno pari, quindi in questo caso il 2020, quello in cui da programma ci saranno i campionati europei, i primi itineranti della storia.

Ciò non significa però che per i calciofili l'estate 2019 sia avara di emozioni. Anzi, guardando il programma completo, ci accorgiamo che difficilmente ci saranno dei giorni "scoperti", dove non ci sarà almeno una partita da guardare. Tante e di alto livello le competizioni che si disputeranno tra maggio e luglio, accompagnandoci di fatto fino alla ripresa della nuova stagione e l'inizio dei campionati.

Neymar tra le stelle della Copa América

L'estate di calcio 2019: tutti gli appuntamenti in tv

Dalla Copa América (forse ultima occasione di Messi per vincere qualcosa a livello nazionale) alla Coppa d'Africa (con l'Egitto di Salah paese ospitante), passando per la fase finale della UEFA Nations League e i Mondiali femminili, andiamo a vederle una per una in ordine cronologico, con tutte le informazioni necessarie per ogni competizione e scoprire dove poterle seguire in tv.

Mondiali Under-20 (23 maggio/15 giugno, Polonia)

Si parte con i Mondiali Under-20, che si disputeranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno. 24 le Nazionali ai nastri di partenza, tra cui anche l'Italia guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Gli azzurrini sono inseriti nel Gruppo B, insieme a Messico, Giappone ed Ecuador. Ecco tutti i gironi:

Gruppo A - Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

- Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal Gruppo B - Italia, Messico, Ecuador, Giappone

- Italia, Messico, Ecuador, Giappone Gruppo C - Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

- Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia Gruppo D - Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti

- Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti Gruppo E - Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

- Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita Gruppo F - Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

A seguire le date delle tre partite del girone dell'Italia, la cui trasmissione televisiva è un'esclusiva Sky.

23 maggio - Italia-Messico

26 maggio - Italia-Ecuador

29 maggio - Italia-Giappone

UEFA Nations League (5/9 giugno, Portogallo)

Dal calcio giovanile, si passa a quello dei grandi. Dal 5 al 9 giugno in Portogallo si disputa infatti la prima fase finale della UEFA Nations League: partecipano le quattro squadre che sono arrivate fino a questo punto della competizione, che si sfideranno in due semifinali e le conseguenti finali. A trasmettere le gare sarà Mediaset, con palinsesto ancora da definire. Ecco il calendario completo:

Semifinale A - 5 giugno - Portogallo-Svizzera

- 5 giugno - Portogallo-Svizzera Semifinale B - 6 giugno - Olanda-Inghilterra

- 6 giugno - Olanda-Inghilterra Finale 3/4 posto - 9 giugno

- 9 giugno Finale - 9 giugno

Nations League, l'Inghilterra si gioca il torneo

Mondiali femminili (7 giugno/7 luglio, Francia)

Negli stessi giorni della UEFA Nations League, sempre in Europa, si iniziano anche i Mondiali femminili, che si giocheranno dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. In questa competizione potremo tornare a tifare Italia, visto che la squadra allenata da Milena Bertolini è tra le 24 partecipanti della fase finale. Di seguito la composizione dei gironi.

Gruppo A - Francia, Corea del Sud, Norvegia, Nigeria

- Francia, Corea del Sud, Norvegia, Nigeria Gruppo B - Germania, Cina, Spagna, Sudafrica

- Germania, Cina, Spagna, Sudafrica Gruppo C - Australia, Italia, Brasile, Giamaica

- Australia, Italia, Brasile, Giamaica Gruppo D - Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

- Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone Gruppo E - Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

- Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda Gruppo F - Stati Uniti, Thailandia, Cile, Svezia

Ecco adesso le date degli incontri dell'Italia, che saranno visibili in tv su Sky.

9 giugno, Australia-Italia

14 giugno, Giamaica-Italia

18 giugno, Italia-Brasile

Copa América (14 giugno/7 luglio, Brasile)

Arriviamo adesso a quello che è probabilmente l'appuntamento più atteso, una delle ultime (se non l'ultima) occasioni per Leo Messi di vincere qualcosa con l'Argentina. Per riuscirci dovrà provarci in Brasile, sede di questa ultima competizione negli anni dispari (poi si adeguerà al format degli Europei) che si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio.

I diritti televisivi della competizione sono stati acquistati da DAZN. Oltre all'Argentina della Pulce, saranno altre 11 le selezioni che prenderanno parte al torneo, divise in tre gironi.

Gruppo A - Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù

- Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù Gruppo B - Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar

- Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar Gruppo C - Uruguay, Ecuador, Giappone, Cile

Coppa d'Africa (15 giugno/13 luglio, Egitto)

Praticamente in contemporanea con la Copa América, a un oceano di distanza, si gioca dal 15 giugno al 13 luglio anche la Coppa d'Africa. Il Paese ospitante è l'Egitto di Mohamed Salah, che sarà il teatro di un'edizione storica, la prima che sarà disputata d'estate (e non in inverno come da tradizione).

I campioni in carica del Camerun proveranno a difendere il loro titolo dalle altre 23 nazionali presenti (altra prima volta) e divise in 6 gironi. Pure in questo i caso i diritti tv per trasmettere il torneo non sono stati ancora comprati da nessuna emittente.

Gruppo A - Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Zimbabwe

- Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Zimbabwe Gruppo B - Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi

- Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi Gruppo C - Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania

- Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania Gruppo D - Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia

- Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia Gruppo E - Tunisia, Mali, Mauritania, Angola

- Tunisia, Mali, Mauritania, Angola Gruppo F - Camerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

Coppa d'Africa, l'Egitto di Salah ospita la manifestazione

Europei Under-21 (16/30 giugno, Italia e San Marino)

Dopo questa scorpacciata di manifestazioni continentali extra-UE, torniamo dalle nostre parti per gli Europei Under-21, che saranno ospitati proprio dall'Italia e da San Marino dal 16 al 30 giugno. La manifestazione sarà trasmessa in chiaro sulla Rai (Rai 1 e RaiSport) e vi parteciperanno 12 squadre (divise in tre gironi) tra cui ovviamente anche la nazionale azzurra guidata da Luigi Di Biagio. Ecco la composizione dei tre gruppi:

Gruppo A - Italia, Spagna, Polonia, Belgio

- Italia, Spagna, Polonia, Belgio Gruppo B - Germania, Danimarca, Serbia, Austria

- Germania, Danimarca, Serbia, Austria Gruppo C - Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

Di seguito le date delle partite dell'Italia nella fase a gironi:

16 giugno - Italia-Spagna

19 giugno - Italia-Polonia

22 giugno - Belgio-Italia

Europei Under-19 (14/27 luglio, Armenia)

Si entra nel mese di luglio e gli appuntamenti calcistici non sono ancora terminati. Dal 14 al 27 in Armenia si giocano infatti gli Europei Under 19, un torneo a cui partecipano 8 squadre, tra cui anche l'Italia di mister Federico Guidi. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in esclusiva dalla Rai (tutte le partite dell'Italia in diretta o in differita, più una semifinale e la finale), mentre gli highlights di tutti i match potranno essere visionati su UEFA.com e UEFA.tv. Il 31 maggio 2019 saranno sorteggiati i due gironi: questo l'elenco delle squadre partecipanti: Armenia, Irlanda, Italia, Repubblica Ceca, Norvegia, Spagna, Francia e Portogallo.

Italia Under 19, il ct è Federico Guidi

Europei femminili Under-19 (16/28 luglio, Scozia)

Dalla versione maschile, passiamo poi a quella femminile dello stesso torneo, che però si disputerà dal 16 al 28 luglio in Scozia. Per quanto riguarda gli Europei Under-19 femminili i due gironi sono già stati sorteggiati, ma in questo caso non sarà possibile tifare per le azzurre, non presenti in queste 8 nazioni partecipanti alla fase finale. Non è stato ancora fissato nel palinsesto, né sono arrivate notizie in tal senso sull'eventuale trasmissione: i diritti in Italia per i tornei calcistici delle nazionali femminili sono però di proprietà di Sky fino al 2022.

Gruppo A - Scozia, Olanda, Norvegia, Francia

- Scozia, Olanda, Norvegia, Francia Gruppo B - Inghilterra, Belgio, Spagna, Germania

Mondiali Under-17 (5/27 ottobre, Brasile)

Fa sempre parte del pacchetto di Sky l'ultimo appuntamento in programma, quello che va anche ben oltre l'estate e si disputerà tra il 5 e il 27 ottobre in Brasile (inizialmente la sede doveva essere il Perù, ma a seguito di una ispezione con esito negativo degli impianti, è stato deciso di trasferire l'organizzazione): si tratta dei Mondiali Under-17, che potranno essere visti anche sui canali ufficiali della UEFA, quindi UEFA.it e UEFA.tv.

Ancora non sono stati sorteggiati i gironi (accadrà il 22 giugno), ma sono state definite 23 delle 24 nazionali partecipanti (ne resta una Europea ancora da inserire). Ecco al momento la lista delle partecipanti, da cui manca a sorpresa l'Inghilterra, non riuscita a qualificarsi nonostante sia la campionessa in carica:

Australia, Giappone, Corea del Sud, Tagikistan, Camerun, Nigeria, Angola, Guinea, Canada, Stati Uniti, Messico, Haiti, Brasile, Argentina, Cile, Ecuador, Paraguay, Nuova Zelanda, Isole Solomon, Francia, Olanda, Spagna e infine l'Italia guidata da Carmine Nunziata.