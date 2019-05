Nel bel mezzo della contestazione dei tifosi giallorossi contro la società, il presidente progetta in grande: la trattativa per Allegri però appare piuttosto complicata.

di Franco Borghese - 19/05/2019 11:54 | aggiornato 19/05/2019 11:59

La piazza protesta, contesta, si lamenta. Eppure presto potrebbe ricevere un graditissimo regalo. Il presidente della Roma James Pallotta sa che deve riguadagnarsi la fiducia del suoi tifosi. La vicenda Daniele De Rossi, a cui il club ha deciso di non rinnovare il contratto, ha scosso tutti. Eppure le ambizioni del club giallorosso, almeno nelle intenzioni, non sembrano subire ridimensionamenti. Al punto che in società sognano un grande colpo di calciomercato per la panchina.

Claudio Ranieri, infatti, non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione. Voluto fortemente da Francesco Totti nel momento di maggiore difficoltà dei giallorossi (avevano appena perso 3-0 il derby ed erano stati eliminati dal Porto in Champions League), al tecnico non è mai stato proposto di rimanere anche in futuro. Sarà quindi divorzio.

L'idea del club era quella di prendere Antonio Conte, che però dopo vari incontri con i dirigenti giallorossi non si è detto convinto del progetto. Ma la Roma non molla. Già nel 2013 la società americana aveva provato a prendere Max Allegri, che aveva intuito che il rapporto con il Milan stava cominciando a scricchiolare. La trattativa di calciomercato, in quel caso, non decollò: così i capitolini puntarono su Rudi Garcia, mantenendo sempre un buon rapporto con il tecnico toscano.

Il presidente della Roma James Pallotta vuole stupire tutti con un grande colpo di calciomercato

Calciomercato Roma, Pallotta vuole Allegri

Ora, visto il momento di difficoltà della Roma e le forti tensioni fra tifosi e società, serve una scossa. Serve un segnale forte. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente dei giallorossi James Pallotta avrebbe dato mandato ai dirigenti di contattare Max Allegri, che a fine stagione si separerà dalla Juventus. Secondo il quotidiano romano ci sarebbe già stati dei sondaggi, ma la trattativa di calciomercato non è affatto semplice: su Allegri ci sono infatti diversi top club europei (PSG e Bayern Monaco ci stanno facendo un pensierino) e la Roma, al momento, non sembra avere la forza economica per prenderlo. A meno di un grande sforzo del presidente.

Con il pareggio di ieri contro il Sassuolo, infatti, la Roma deve definitivamente abbandonare il sogno Champions League. Al club verranno a mancare introiti importanti, con i quali la società negli ultimi anni ha sempre risanato il bilancio. Serviranno quindi cessioni importanti (Probabili gli addii di Manolas e Dzeko) che ridimensionerebbero la squadra. Non un caso che ieri, in conferenza stampa, Claudio Ranieri abbia detto che per la Roma sarà difficile competere per la Champions League nei futuro prossimo. A meno che Pallotta non decida di fare uno sforzo e che Allegri non accetti una sfida che può comunque intrigarlo.