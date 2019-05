Spunta il nome dell'argentino tra i papabili per la panchina giallorossa della prossima stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 15:58 | aggiornato 19/05/2019 16:03

Quando lo aspettava a Roma il presidente della Lazio Claudio Lotito, Marcelo Bielsa non si presentò (apparentemente per divergenze sul calciomercato), dando di fatto inizio all'era Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Adesso, però, potrebbe essere arrivato il momento di vedere il Loco nella Capitale. Non alla guida del club biancoceleste, ma di quello giallorosso.

Questa è l'indiscrezione riportata da SkySport, cioè che tra i tanti nomi valutati da Pallotta per il futuro della Roma ci sarebbe anche quello di Marcelo Bielsa.

Da Gasperini a Sarri, passando per il tentativo per Massimiliano Allegri, sono tantissimi i nomi associati nelle ultime settimane a una panchina che al momento può garantire una sola certezza, cioè quella che Ranieri non sarà più l'allenatore nella prossima stagione. A inizio della settimana che sta per iniziare El Loco si vedrà con i dirigenti del Leeds per valutare il proprio futuro, che potrebbe risentire dell'eliminazione nei playoff di Championship. Il divorzio è probabile. E la Roma potrebbe portarlo nella Capitale. Salvo ripensamenti dell'ultima ora dell'argentino...