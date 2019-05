Secondo i media britannici, l'allenatore del Real Madrid avrebbe chiesto al connazionale di forzare la mano con il Manchester United.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 15:24 | aggiornato 19/05/2019 15:29

Che Paul Pogba sia uno dei principali obiettivi di calciomercato del Real Madrid di Zidane, non è certo un mistero. Lo sarebbe a tal punto da spingere l'allenatore francese delle Merengues a "suggerire" al centrocampista del Manchester United di forzare la mano per farsi cedere.

Come? Attraverso l'utilizzo della Transfer Request, cioè un articolato meccanismo previsto in Premier League, in cui un calciatore comunica ufficialmente al suo club di appartenenza il desiderio di andarsene.

Un atteggiamento, quello raccontato dai media inglesi, che segue il famoso "ora o mai più" che Zidane avrebbe detto a Pogba. Il Real Madrid vuole acquistare il talento francese nella prossima sessione di calciomercato, ma il vice presidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward, non è disposto a vendere. Per questo servirebbe una presa di posizione del centrocampista francese per agevolare la trattativa. In ogni caso, il quotidiano The Independent ha affermato pochi giorni fa che i Red Devils non avrebbero mai venduto Pogba per meno di 170 milioni di euro.