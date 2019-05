Secondo il Mirror, i parigini sarebbero pronti a fare follie per arrivare al centrocampista francese dei Blues.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 14:07 | aggiornato 19/05/2019 14:11

La notizia arriva dal Regno Unito, precisamente dal quotidiano "Mirror": secondo il tabloid inglese, il Psg avrebbe deciso di puntare forte su N'Golo Kanté. Il club parigino sarebbe deciso fermamente nel riportare in Francia il centrocampista dei Blues e al tempo stesso dei Les Bleus, maglia con la quale si è laureato campione del mondo.

In un primo momento sembrava che il primo obiettivo per il centrocampo fosse Idrissa Gueye, ma in Inghilterra sono certi che il giocatore di Maurizio Sarri sia finito in cima alla lista di calciomercato del Psg.

Thomas Tuchel ha scelto lui, un calciatore di altissimo livello e che potrebbe realmente far fare un salto di qualità in mediana alla sua squadra. Oggi 28enne, Kanté era riuscito a farsi notare nel palcoscenico internazionale mettendosi in luce con la maglia del Caen in Ligue 1. Il Chelsea decise di investire su di lui, ma adesso per N'Golo potrebbe essere arrivato il momento di tornare a casa. Il Psg, almeno, ci vuole provare.