Il difensore belga, 33 anni, saluta il club con cui ha scritto la storia e si prepara a iniziare nel club dove è cresciuto un nuovo percorso come allenatore-giocatore: "Ho studiato Guardiola, gioca il calcio che voglio giocare anch'io."

di Simone Cola - 19/05/2019 15:06 | aggiornato 19/05/2019 15:18

Vincere e poi dirsi addio: Vincent Kompany saluta dopo 11 anni il Manchester City e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. È pronto a tornare in patria, nell'Anderlecht dove la sua carriera ha avuto inizio, per mettersi alla prova come allenatore-giocatore. Prima di farlo, però, per lui e per il club che ha segnato la sua carriera è il momento di un commovente saluto.

Oggi che il Manchester City è la più forte squadra d'Inghilterra, una realtà in Europa e protagonista ogni estate sul mercato, Vincent Kompany può guardare indietro e ricordare quando tutto questo è iniziato: meno di due settimane dopo il suo arrivo in città, nel 2008, quando l'acquisto del club da parte degli emiri segnò l'inizio di una nuova era per i Citizens, ormai da tempo rassegnati al ruolo di seconda squadra della città.

Una storia che Vincent Kompany ha vissuto da protagonista e per ben 11 anni, restando costantemente al suo posto nonostante ogni sessione di calciomercato portasse nuovi campioni alla corte di un club, il Manchester City, sempre più ambizioso. Sono arrivate la bellezza di 360 partite, le vittorie in 4 Premier League, altrettante Coppe di Lega, 2 FA Cup tra cui l'ultima, vinta nella giornata di ieri con uno spettacolare 6-0 rifilato in finale al Watford.

Vincent Kompany ha deciso di accettare l'offerta dell'Anderlecht: inizierà ad allenare, cercando di seguire le orme di Pep Guardiola.

Calciomercato, Kompany saluta il City: allenerà l'Anderlecht

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione straordinaria per i Citizens, capaci di vincere Charity Shield, FA Cup, Coppa di Lega e Premier League dopo un incredibile testa a testa con il Liverpool. Un duello in cui il belga è stato determinante: un suo gol, infatti, ha permesso al City di superare il Leicester e mantenere quel punto di vantaggio sui Reds che si è poi rivelato decisivo.

Adesso che i fuochi d'artificio sono stati esplosi, da leader di un gruppo vincente e dopo una vera e propria vita calcistica, il belga è pronto a salutare: tornerà dove tutto ha avuto inizio, lo farà come allenatore-giocatore e con il sogno di emulare quello che fino a oggi è stato il suo allenatore, Pep Guardiola.

Non molto tempo fa ho ricevuto una chiamata dall'Anderlecht. Mi hanno offerto la posizione di allenatore-giocatore, una cosa che non mi aspettavo e sul cui funzionamento il ds Michael Verscheuren e il dt Frank Arnesen mi hanno spiegato nel dettaglio. Ci avevano pensato a lungo e mi ha davvero impressionato e incuriosito ricevere così tanta fiducia da parte loro. Per voi giornalisti può essere una sorpresa, ma è la decisione allo stesso tempo più appassionata e razionale che abbia mai preso. Sono nato e cresciuto nell'Anderlecht come calciatore, dall'età di 6 anni, è una squadra che ha vinto il campionato 34 volte e non è seconda a nessuno.

Vincent Kompany torna all'Anderlecht: l'addio nel 2006, poi tre stagioni all'Amburgo prima di arrivare al Manchester City

Il modello di riferimento per Kompany nella sua nuova avventura sarà il tecnico con cui ha condiviso gli ultimi tre anni di un'avventura straordinaria.

La fine di questa stagione non avrebbe potuto essere più memorabile di così. Qui ho vissuto un sogno, qui ho imparato così tanto negli ultimi tre anni. Grazie a un allenatore formidabile. Guardiola ha riacceso il mio amore per il gioco. Ho assistito, partecipato, analizzato, assorbito, studiato. Il Manchester City gioca il calcio che voglio giocare, è il calcio che voglio insegnare e vedere giocato.

Con l'addio di Kompany al City si chiude un'era, cominciata con il suo arrivo e che ha visto la squadra crescere, affermarsi, vincere trofei. Merito anche dei poderosi investimenti in termini di calciomercato, ovviamente. Ma anche di chi ha saputo costantemente rappresentare l'anima di una squadra che stava nascendo, la bandiera in mezzo a numerose stelle che appena arrivate trovavano nel belga un sicuro punto di riferimento. La sua importanza è sottolineata anche dal presidente Khaldoon Al Mubarak.

In tanti hanno contribuito alla rinascita del Manchester City, ma nessuno lo ha fatto più di Vincent Kompany. Ha rappresentato e definito l'essenza stessa del club, per oltre 10 anni ne è stato l'anima, la linfa vitale, il cuore pulsante.

Lo stesso giocatore ha voluto ringraziare i tifosi e il club con una lettera pubblicata sui social.