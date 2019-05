Chi si siederà sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri? E dove andrà Antonio Conte? A queste e ad altre domande ha risposto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha parlato a Sky Sport:

Ho una sola certezza ed è che Conte andrà all’Inter . Per questo escluderei l'ex ct dalla lista di papabili per la panchina della Juventus. Ho avuto altre conferme anche dopo l'addio di Allegri, Conte non si rimangerà l’impegno con l’Inter

Sono altri i profili seguiti dalla Juventus:

Credo che i bianconeri siano orientati su due profili, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Sarri ha captato che non verrà confermato dopo la finale di Europa League, a prescindere da come andrà. Al suo posto dovrebbe arrivare Frank Lampard. Abbiamo fatto delle verifiche anche per il nome di Guardiola, ma non abbiamo avuto conferme. Dovrebbe rimanere al Manchester City anche nella prossima stagione. Ripeto, al netto di eventuali sorprese e di allenatori ancora in corsa per un obiettivo, le due candidature forti sono Sarri e Simone Inzaghi