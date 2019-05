Calciomercato, l'esterno belga ha ufficializzato il proprio passaggio ai gialloneri: "Quando ti chiama un club del genere è impossibile dire di no".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/05/2019 14:53 | aggiornato 19/05/2019 14:58

A meno di 24 ore dalla delusione per un titolo sfuggito proprio al fotofinish, i tifosi del Borussia Dortmund possono parzialmente consolarsi con l'ufficialità del primo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. La società giallonera si è assicurata le prestazioni di Thorgan Hazard, esterno offensivo belga che in questi ultimi anni si è messo in mostra con la maglia dell'altro Borussia tedesco, il Moenchengladbach. Hazard raggiungerà ufficialmente il BVB a partire ai primi di luglio, quando la squadra comincerà il proprio ritiro estivo, e sulla carta dovrebbe essere il sostituto naturale di Christian Pulisic.

L'esterno americano andrà al Chelsea, che a sua volta perderà un altro Hazard, Eden, il fratello maggiore di Thorgan nonché uno dei tre che attualmente si stanno mettendo in mostra nel calcio che conta. Un gioco di incastri da calciomercato, che porterà il classe 1993 a vestire la maglia del club della Ruhr facendogli fare l'esatto percorso di Marco Reus, sbarcato a Dortmund nel 2012 e diventato ben presto un simbolo per tutti i tifosi. Ciò a cui aspira anche il 26enne nato a La Louviere, che con il biondissimo trequartista potrebbe andare a comporre sulla carta una coppia esplosiva.

Per assicurarselo il Borussia Dortmund staccherà un assegno sostanzioso che più o meno dovrebbe aggirarsi su una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, una somma importante che però equivale a circa la metà di quanto verrà incassato per la cessione di Pulisic. Insomma, un occhio va al campo e l'altro ai conti, come si è sempre fatto. Questo perché il BVB non può permettersi di strafare, ma l'idea è quella di crescere ulteriormente dal punto di vista qualitativo per provare a interrompere anche l'anno prossimo l'ormai quasi incontrastato dominio del Bayern Monaco.

Thorgan Hazard ha annunciato il suo trasferimento al Borussia Dortmund: il belga viene considerato l'erede naturale di Pulisic e verrà pagato tra i 30 e i 40 milioni di euro

Hazard Junior annuncia: "Impossibile rifiutare il Borussia Dortmund"

Ad annunciare il matrimonio è stato lo stesso Hazard durante un'intervista rilasciata a Eleven Sport, nella quale ha confermato l'interesse da parte del club giallonero e il fatto che già da tempo i contatti erano stati avviati. Poi, con l'incrocio tra le due in programma nell'ultimo turno di Bundesliga, si è presentata l'occasione per riparlarne:

Se un club del genere ti chiama non puoi dirgli di no. Sono molto felice della mia scelta: a Dortmund troverò un grande amico come Witsel, che ho già sentito giorni fa. Sicuramente lui saprà aiutarmi nell'inserimento e mi darà tanti preziosi consigli.

🔴Thorgan Hasard au Borussia Dortmund c’est fait ! pic.twitter.com/U0sRS8Yn0S — 🇫🇷Fußball Meister ™ 🇩🇪 (@fu_meister) May 18, 2019

Hazard ha giocato una delle sue migliori stagioni in carriera, contribuendo alla cavalcata verso il ritorno in Europa del Gladbach, arrivato all'ultima giornata con ancora alcune possibilità di arrivare in Champions League. Purtroppo la sconfitta contro quella che sarà la squadra del suo futuro ha costretto i bianconeri ad accontentarsi dell'Europa League, ma questo è un problema che ormai non lo riguarda più. In 35 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, il belga ha segnato 13 gol corredandoli con altrettanti assist, numeri importanti che gli sono valsi un ulteriore salto in alto a livello di carriera.

Destro naturale, è un elemento offensivo tatticamente molto duttile dato che può giostrare su entrambe le fasce ma anche da trequartista o seconda punta. La sua posizione preferita però è quella che lo vede partire largo a sinistra, dove può sfruttare la sua velocità in progressione e l'abilità nell'uno contro uno per rientrare sul piede forte e andare al tiro. La filosofia di gioco del Borussia Dortmund potrebbe adattarsi particolarmente al suo stile e, perché no, in prospettiva Hazard avrebbe ancora l'età per trasformarsi in un'interessante plusvalenza di calciomercato. Le sue parole hanno tagliato di fatto fuori anche la Roma, che in passato aveva manifestato interesse per portarlo in Italia. Il giallo è rimasto comunque nel suo destino, ma accanto ci sarà spazio solo per il nero.