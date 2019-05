L'ex Governatore della California e WWE Hall of Famer dal 2015, Arnold Schwarzenegger, ha vissuto uno spiacevole incidente in Sud Africa. L'attore è stato infatti aggredito da un individuo mentre era impegnato in una sessione di autografi con i partecipanti dell'Arnold Classic Africa.

Il tutto è stato ripreso da un video, in cui si vede chiaramente una persona sorprendere da dietro Arnold Schwarzenegger per colpirlo con un calcio volante, tanto insensato quanto violento.

Le guardie del corpo dell'ex body builder hanno immediatamente immobilizzato l'aggressore e subito dopo Schwarzenegger ha scritto un messaggio su Twitter per rassicurare i suoi follower:

Effettivamente, dopo quel colpo non è nemmeno caduto.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA