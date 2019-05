Giornata trionfale per la marcia italiana, che ha vinto il medagliere nella 13esima edizione della Coppa Europa di marcia di Alytus con tre ori, un argento e un bronzo.

di Diego Sampaolo - 19/05/2019 10:27 | aggiornato 19/05/2019 23:32

Straordinaria vittoria della marciatrice azzurra Eleonora Giorgi, che ha vinto la 50 km alla Coppa Europa di marcia di Alytus stabilendo il record europeo al debutto sulla distanza con il tempo di 4h04’50” in una giornata calda con una temperatura di 25°C. La ventinovenne lombarda, allenata dal vice campione mondiale dei 50 km di Goteborg 1995 Gianni Perricelli, ha migliorato di oltre un minuto il precedente record di 4h05’56” realizzato dalla portoghese Ines Henriques in occasione della vittoria iridata ai Mondiali di Londra 2017.

Giorgi ha preceduto la spagnola di origini ungheresi Julia Takacs, che è scesa a sua volta sotto il precedente record continentale fermando il cronometro con 4h05’46” (record nazionale). Ines Henriques ha vinto la medaglia di bronzo in 4h13’57”.

Giorgi ha accumulato 4 minuti di vantaggio al 31 km, ma Takacz ha incrementato il ritmo nelle fasi finali riducendo lo svantaggio nei confronti dell’azzurra, che ha stretto i denti concludendo la gara con un gap di 56 secondi.

Giorgi: "Esperienza fantastica, gara inaspettata"

Eleonora Giorgi:

Sono davvero contentissima. E’ stata un’esperienza fantastica. La gara è stata inaspettata perché è successo un po' di tutto. Faceva caldo. Pensavo che fosse più fresco. Sono partita veloce con un passaggio intorno alle due ore perché avevo in testa un tempo finale intorno alle quattro ore. Ho avuto un po' di crisi tra il 25 e il 35 km. Quando ho visto la spagnola Takacs recuperava, ho stretto i denti. Non è facile mantenere un ritmo costante in un momento di crisi. Ci tenevo molto a questa vittoria perché mi sono preparata bene. Non vedevo l’ora di ascoltare l’inno italiano. Mi ha fatto piacere che sul percorso ci fossero così tanti italiani a sostenermi. Dedico questa vittoria al mio allenatore Gianni Perricelli, che mi è stato vicino in tutti questi anni durante le vittorie ma anche durante le sconfitte. Se ho vinto oggi, è anche perché sono passata attraverso tante sconfitte

L’Italia ha conquistato anche il bronzo a squadre della 50 km femminile grazie all’undicesimo posto della romana Maria Vittoria Becchetti (4h26’10”) e al quindicesimo posto di Federica Curiazzi (4h30’17”).

Il quarantunenne francese Yohan Diniz (primatista e campione mondiale) ha dominato la 50 km di marcia maschile in un ottimo 3h37’47”. Diniz ha vinto il terzo titolo in questa manifestazione dopo i trionfi nella 20 km nel 2007 e nella 50 km nel 2013. Dzmitry Dziubin della Bielorussia si è classificato secondo migliorando il personale di due minuti con 3h45’51”. Terzo posto per il quarantatreenne portoghese Joao Vieira.

Michele Antonelli è stato il migliore degli italiani in nona posizione con il tempo di 3h52’09”. L’Italia si è classificata al quinto posto nella gara a squadre grazie anche al diciannovesimo posto di Marco De Luca in 3h58’54” e al trentesimo posto di Gregorio Angelini in 4h30’26”.

Massimo Stano (terzo lo scorso anno alla Coppa del Mondo di Taicang 2018) è stato il migliore degli italiani nella 20 km maschile in settima posizione con il tempo di 1h21’12”. Lo svedese Perseus Karlstrom (terzo nella precedente edizione del 2017) ha vinto la medaglia d’oro in 1h19’54” precedendo il russo Vasiliy Mizinov (1h20’18”), lo spagnolo Diego Garcia Carrera (1h20’23”) e il britannico Tom Bosworth. L’Italia si è classificata quarta nella classifica a squadre grazie al quattordicesimo posto di Matteo Giupponi (1h23’49”) e al diciannovesimo posto di Federico Tondodonati (1h24’49”). Il successo a squadre è andato alla Spagna davanti alla Gran Bretagna e all’Ucraina.

L’Italia ha arricchito il bottino vincendo la medaglia d’argento a squadre nella 20 km femminile assoluta dietro alla Spagna e davanti alla Bielorussia. La romana Eleonora Dominici è stata la migliore delle azzurre con un bel sesto posto in 1h31’30 precedendo la milanese Valentina Trapletti (ottava in 1h32’49”) e alla bergamasca Nicole Colombi (1h34’37”). Dominici è allenata da Mario De Benedictis (fratello del bronzo olimpico di Barcellona 1992 Giovanni De Benedictis) e dalla zia Alba Milana (ex maratoneta della nazionale italiana) e ha iniziato la sua carriera con la corsa prima di dedicarsi alla marcia. Antonella Palmisano ha preso il largo nella prima metà gara ma è stata rimontata dalle avversarie al 13 km prima di ritirarsi a cinque chilometri dalla fine. La lituana Zivile Vaiciukeviciute ha vinto la prima medaglia d’oro nella storia del suo paese in questa manifestazione in 1h29’48” davanti alle spagnole Laura Garcia Caro (1h29’55”) e Raquel Gonzales (1h30’17).

Orsoni vince la 10 km juniores a sorpresa

Il diciannovenne cremonese Riccardo Orsoni ha trionfato a sorpresa nella gara maschile under 20 di 10 km in 42’43” contribuendo al titolo a squadre della nazionale juniores italiana insieme ad Aldo Andrei (sesto in 43’35”) e al diciassettenne Gabriele Gamba (nono in 44’19”). Orsoni, atleta tesserato per il Cus Parma e allenato dall’ex campione della marcia italiana Alessandro Gandellini, ha battuto lo spagnolo Conesa (43’18”) e Nedziatek (43’28”).

Riccardo Orsoni:

Neanche io ci credo. Ho finito la gara con le lacrime agli occhi. Ho lottato come un drago per la vittoria. Speravo di arrivare sul podio. Vincere era un sogno. Siamo una grande squadra

La Turchia ha monopolizzato i primi due posti della gara femminile juniores di 10 km con Meryem Bekmez (45’37”) ed Evin Demir (46’49”). Il terzo posto è andato alla francese Pauline Stey in 47’53”. La migliore delle italiane è stata Sara Buglisi, tredicesima in 50’33” davanti a Simona Bertini (ventunesima in 51’11”) e Camilla Gatti (52’36”).

Corse su strada internazionali, Great Manchester Run: l'azzurro Faniel secondo alle spalle di Kiplimo

Il diciottenne ugandese Jacob Kiplimo ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro della Simplyhealth Great Manchester Run di 10 km realizzando il buon tempo di 27’21”. Alle spalle del vice campione del mondo di corsa campestre di Ahrus 2019 si è messo ancora una volta in luce l’azzurro di origini eritree Eyob Faniel, che ha tagliato il traguardo in 28’24” nel centro della città inglese. L’allievo di Ruggero Pertile ha migliorato di 21 secondi il record personale realizzato a Torino nel 2018 e ha preceduto di 15 secondi lo spagnolo Antono Abadia. Lo scorso Aprile Faniel ha migliorato il record personale sulla mezza maratona a Padova con 1h00’53”.

La campionessa mondiale dei 5000 metri e iridata di corsa campestre di Ahrus 2019 Hellen Obiri ha dominato la 10 km femminile in 31’23” precedendo l’etiope Ruti Aga (31’44”), la due volte campionessa mondiale di maratona Edna Kiplagat (32’34”), la britannica Stephanie Twell (32’41”), l’irlandese Fionnuala McCormack (32’43”) e l’azzurra Sara Dossena (33’15” ad un minuto dal record personale realizzato a metà Aprile a Torino).

Hellen Obiri:

Il mio obiettivo per i Mondiali di Doha è difendere il titolo mondiale sui 5000 metri e provare a centrare la doppietta correndo anche i 10000 metri. Non ho mai corso la distanza più lunga e disputerò i Trials keniani. Non sarà facile qualificarsi per il team keniano ma voglio provarci. Nei prossimi anni dopo le Olimpiadi di Tokyo potrei concentrarmi sulle corse su strada e sulla maratona

Rachik vince la mezza maratona di Karlovy Vary

L’azzurro Yassine Rachik ha vinto la mezza maratona di Karlovy Vary in Repubblica Ceca in 1h02’59” con una gara corsa in solitaria poche settimane dopo l’eccellente 2h08’05” realizzato alla Maratona di Londra. La medaglia di bronzo di maratona degli ultimi Europei di Berlino vanta un record personale di 1h02’13” stabilito ad Agropoli nel 2017. Il bergamasco ha inflitto un distacco abissale all’ucraino Roman Romanenko (1h04’39”).

Belihu e Tirop vincono la 10 km di Bengaluru

Il ventenne etiope Andamluk Belihu ha vinto la 10km di Belgaluru in India in 27’56” arrivando a 8 secondi dal personale in una giornata molto umida con una temperatura di 26°C. Belihu si è classificato decimo sui 10000m ai Mondiali di Londra 2017 quando era ancora junior.

La medaglia di bronzo dei Mondiali di Londra 2017 sui 10000m Agnes Tirop si è aggiudicata la gara femminile in 33’55” con lo stesso tempo di Senbere Teferi e di Letsenbet Gidey in un emozionante arrivo allo sprint.

Andulaem Belay e Beyane Debele hanno firmato la doppietta etiope alla Maratona di Riga in Lettonia fermando il cronometro rispettivamente in 2h08’51” e in 2h26’18”. Il keniano Jackson Limo e l’etiope Etalamahu Habtewold si sono imposti nella quarantesima maratona di Copenaghen in 2h09’48” e in 2h29’19”.