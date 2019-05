L'opinionista di Sky Sport ha analizzato l'addio del capitano giallorosso durante il post Sassuolo e ha parlato della scelta della Juve di separarsi da Allegri.

19/05/2019

Tra gli eventi che hanno scosso l'ultima settimana di calcio italiano c'è sicuramente l'addio alla Roma di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha annunciato la fine della sua avventura professionale nella Capitale dopo 18 anni passati a difendere i colori della prima squadra più la lunga esperienza nel settore giovanile. La notizia ha spiazzato un po' tutti, soprattutto i tifosi che, nelle ore successive, hanno organizzato vari sit-in di protesta contro la gestione americana.

Secondo la tifoseria romanista, il fatto di non offrire il rinnovo di contratto al capitano di mille battaglie è da prendere come una provocazione bella e buona, inaccettabile per una piazza che in più di un'occasione si è dimostrata calda, umorale ma soprattutto attaccata ai suoi simboli più grandi. A due anni dal divorzio con Francesco Totti, che dal campo ha deciso di trasferirsi dietro a una scrivania, un altro evento di portata pesantissima ha così travolto l'ambiente Roma. Che, diciamocelo, di tutto aveva bisogno tranne di questa ennesima scossa di terremoto.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e completano una stagione nata male e proseguita peggio: prima il balbettante girone di andata aveva fatto storcere il naso alla società, poi - in rapida successione - sono arrivate le dimissioni di Monchi e l'esonero di Eusebio Di Francesco, entrambe in seguito al doppio fallimento sportivo legato a Champions League e derby di ritorno perso malamente contro la Lazio. Infine, ecco lo 0-0 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, un pareggio che di fatto sbarra la strada verso il quarto posto.

Daniele De Rossi è l'argomento centrale dell'ultima settimana di calcio italiano: lascia la Capitale dopo 18 anni di prima squadra e la trafila completa nel settore giovanile giallorosso

Adani sulla vicenda De Rossi: "Ha messo a nudo le mancanze della Roma"

Nel postpartita del Mapei Stadium Daniele Adani ha voluto dire la sua sulla questione De Rossi. Secondo il giornalista di Sky Sport, la società avrebbe fatto un grave errore a lasciarsi sfuggire in questa maniera il giocatore, dato che l'ormai ex capitano giallorosso viene considerato come un valore aggiunto dal punto di vista umano, e non solo sportivo:

Daniele è un uomo giusto, puro, differente. La sua vicenda ha rivelato le ingiustizie, le carenze e le difficoltà di una società che lo ha trattato come un biglietto della metropolitana, di quelli che butti via una volta che sono stati timbrati.

La gestione di questa vicenda, secondo Adani, è stata completamente sbagliata. Durante il suo intervento, l'analista di Sky ha rimarcato più volte come tempi e modi fossero da gestire in maniera diversa, proprio per venire incontro alle esigenze sportive della squadra, impegnata a giocarsi un posto in Champions League. Invece non solo è stato fornito indirettamente un alibi al gruppo, adesso scosso per la vicenda De Rossi, ma si è perso definitivamente un valore inestimabile:

Tutti sanno che due anni fa De Rossi poteva andare all'Inter. La trattativa si è fermata per un semplice motivo: a Roma stava arrivando Monchi e non si poteva presentare perdendo un giocatore simbolo. Lasciarlo partire è un errore clamoroso perché lui ha sempre dato tutto per quei colori.

Parole pesanti, che fanno riflettere soprattutto sulla stima della quale De Rossi gode in maniera trasversale in tutto il paese. Perché prima del giocatore c'è l'uomo, lo stesso che anni fa disse no al Real Madrid e a un ingaggio molto più alto per rimanere a casa a giocare per la sua gente. Un personaggio di altri tempi, un riferimento che i tifosi della Roma hanno perso. Forse definitivamente.

Adani su Allegri: "La Juve lascia il sicuro per rincorrere l'ambito"

Adani ha commentato anche la scelta della Juve di separarsi da Allegri:

La data e la partita che concludono il rapporto con Allegri è Juventus-Ajax senza ombra di dubbio. Il titolo mio è "lasciare il sicuro per rincorrere l'ambito" perché la verità è che Massimiliano Allegri, che sarà difficilissimo da sostituire come ho detto più volte, è il sicuro che ti porta garanzie di successo in un determinato tipo di lavoro, in una determinata competizione con le sue sicurezze e con la sua capacità di valutazione e ottimizzazione delle performance dei calciatori. Ma la parola chiave della conferenza che abbiamo ascolato è "analisi". L'analisi ti permette di valutare non il risultato ma il lavoro svolto. La società, che è rappresentata da Andrea Agnelli ed è lui che decide, già ci aveva detto qualcosa dopo quella partita (contro l'Ajax, ndr). Poi In Italia a volte c'è questa tendenza a essere un po' lenti di comprendonio o a far finta di non capire per poi avere più stupore. Era stato detto "certo ha il contratto", ma quella non era una riconferma. Non c'è stata mai più lontananza dalla conferma che in quest'ultimo mese. E allora dov'è tutto questo stupore?"

