Nel 1999 i biancocelesti in una sola settimana si giocano campionato e Coppa delle Coppe. A Birmingham contro il Maiorca di Cuper vinceranno l’ultimo trofeo della storia della competizione.

di Jvan Sica - 19/05/2019 13:33 | aggiornato 19/05/2019 17:40

Il 19 maggio 1999, quasi in sordina rispetto a quello che stava accadendo nel campionato italiano, si giocò l’ultima partita della storia di Coppa delle Coppe. Giocarono al Villa Park di Birmingham la Lazio e il Maiorca, in una finale molto appassionante e piena di colpi di scena. In quel momento la Lazio di Cragnotti era una delle squadre più importanti d’Europa. La rosa faceva spavento per l’abbondanza su cui poteva contare l’allenatore Eriksson. Il presidente aveva comprato Vieri, Mancini, Salas, Fernando Couto, Mihajlovic, Sergio Conceicao, unendoli a chi era da più anni in squadra come Nesta, Marchegiani e Negro.

Il cammino verso la finale era stato molto accidentato, con rischi notevoli già al primo turno contro il Losanna. In semifinale furono battuti i russi della Lokomotiv Mosca, grazie a due pareggi sudati. Dall'altra parte c'era il Maiorca, una delle sorprese più belle delle ultime due stagioni in Spagna. I rossoneri erano allenati da Hector Cuper e mostravano un calcio molto innovativo, pieno di dinamismo e soprattutto verticale. Tutto si basava su un centrocampo a quattro in cui alla forza e all’energia di Lauren ed Engonga, si univano le geometrie e la fantasia di Jovan Stankovic e Ibagaza. In semifinale avevano superato i detentori del titolo, il Chelsea allenato da Gianluca Vialli.

Quello che doveva essere l'ultimo atto di un trofeo che sarebbe scomparso vedeva quindi la sfida fra due filosofie aziendali totalmente diverse. Da una parte quella ipercapitalistica di Cragnotti, che accumulava calciatori in maniera quasi ingestibile e l'altra che si basava invece sulle idee innovative di un allenatore argentino, che avrebbe fatto poi grandi cose anche con il Valencia. La storia della Coppa delle Coppe è ricca di questi incroci e guardandola a 20 anni di distanza dall'ultima partita si trasforma in un vero e proprio racconto con campioni e squadre indimenticabili. Tutto iniziò in maniera molto simile alla nascita della Coppa dei Campioni. Più giovane di cinque anni infatti, nacque dalle idee di giornalisti di varia nazionalità. Esistendo una coppa nazionale in quasi tutti i paesi europei, per loro fu naturale proporre di far sfidare i diversi vincitori. La squadra che ne ha vinte di più, quattro edizioni, è il Barcellona, di cui l'ultima con Ronaldo autore del gol vittoria nel 1997.

Con una rosa monstre da gestire, Sven Goran Eriksson vince l’ultima Coppa delle Coppe contro il Maiorca di Cuper.

Lazio e Maiorca si sfidano a Birmingham per vincere l’ultima Coppa delle Coppe

Un gradino sotto i blaugrana in quanto a vittorie in Coppa delle Coppe c'è il grande Anderlecht degli anni ’70, che poteva schierare due olandesi della generazione-Michels, Haan e Resenbrink, oltre a François van der Elst. A due edizioni anche il Chelsea, vinte in momenti molto diversi della sua storia. La prima nel 1971, quando i Blues riuscirono a battere il Real Madrid nel replay, dopo il pareggio per 1-1 della prima gara. La seconda nel 1998, quando a Stoccolma ci pensò Zola appena entrato a battere lo Stoccarda. Con due vittorie c'è anche la Dinamo Kiev di Lobanovskiy. L’allenatore è lo stesso ma tra le due affermazioni passano 11 anni. La prima Dinamo nel 1975 è la squadra di Blokhin, che segna in finale contro il Ferencváros, la seconda, nel 1986, è quella di Zavarov e Belanov, anche se Blokhin giocava ancora e andò in gol anche in questa finale contro l’Atletico Madrid. E poi c’è il Milan, che ne vinse due nel periodo riveriano, battendo nel 1967 l’Amburgo con doppietta di Hamrin e nel 1973 il Leeds, grazie ad una punizione di Chiarugi.

Queste squadre plurivincitrici sono solo la copertina di un libro che dentro ha storie ancora più interessanti. Da citare l’Atalanta di Mondonico del 1987-88, che arrivò in semifinale perdendo contro il Mechelen, anche se in Italia giocava in Serie B, il Magdeburgo del 1973-74, che batté il Milan campione in carica e mostrò al mondo calciatori invisibili dietro al Muro, come Sparwasser e Pommerenke, infine la Dinamo Tiblisi, vincitrice nel 1980-81, in cui giocava un numero 10 geniale come Davit Kipiani, ancora oggi grande eroe del calcio georgiano. Ultimo capitolo di questa gloriosa storia è la finale 1999 fra Lazio e Maiorca, partita che servì a decidere l’ultimo campione.

Con un gol di Ronaldo nella finale contro il Paris Saint Germain, il Barcellona vince la Coppa delle Coppe 1996-1997.

Le squadre arrivarono all'appuntamento del Villa Park di Birmingham in maniera del tutto diversa. Il Maiorca aveva giocato una straordinaria Liga, lottando fino ad un mese dal termine contro le corazzate Real Madrid e Barcellona per la vittoria finale. In Serie A invece il mese di maggio era stato a dir poco emozionante e carico di tensioni per la Lazio. Dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Juve, la squadra di Eriksson aveva rimesso in gioco un campionato che sembrava ormai vinto, facendo avvicinare ad un solo punto il Milan di Zaccheroni.

Nelle giornate successive i rossoneri riuscirono a tenere la stessa distanza grazie alla vittoria sulla Sampdoria, con un gol al 95’ su un tiro di Ganz deviato da Castellini e poi vincendo a Torino contro la Juventus con una doppietta di Weah. La Lazio vinse contro Udinese e Bologna, ma alla penultima giornata pareggiò a Firenze e venne superata di un punto. I biancocelesti partirono per Birmingham con la rabbia e la delusione di uno scudetto molto probabilmente perso.

Il destro di Nedved che regala alla Lazio la vittoria dell'ultima Coppa delle Coppe della storia.

Eriksson decise di schierare la squadra titolare. Mancini era il centro della manovra offensiva, coperto da Almeyda schierato mediano. Vieri era il centravanti, intorno al quale giravano Salas e Nedved, pronti ad approfittare delle sponde e degli spazi aperti dal numero 9 della Nazionale. Cuper invece si affidò al suo centrocampo e in attacco aveva due punte molto dinamiche, Dani e Biagini, i quali avrebbero dovuto creare problemi ai centrali laziali con i loro continui movimenti.

I primi 11 minuti di gioco furono uno spettacolo. Al 7’, su un lungo lancio di Pancaro, Vieri riuscì a surclassare fisicamente il terzino Olaizola e a superare Roa con un pallonetto di testa. Passarono solo 4 minuti e Jovan Stankovic infilò Pancaro sulla fascia, ebbe il tempo di vedere il bel movimento di Dani, che si smarcò e di piatto pareggiò.

Dopo un inizio del genere non si poté che rallentare il ritmo per capire i punti deboli dell’avversario. Per tutta la prima frazione, il solo a rendersi pericoloso fu Vieri, che lottò come un leone e si procurò anche un taglio sul sopracciglio. Nel secondo tempo il Maiorca alzò il baricentro e Ibagaza entrò nel cuore del gioco. L’azione più pericolosa capitò sul destro di Lauren, con un tiro all’incrocio che Marchegiani riuscì a respingere.

Tutto sembrava andare lentamente verso i supplementari, quando Salas si liberò dalla pressione di Engonga e servì in verticale Vieri. Il centravanti tirò e poi lottò con Gustavo Siviero per riprendere il pallone. Intimorito dalla furia dell’italiano, il difensore non respinse con decisione e fece restare la palla al limite dell’area. Ci si fiondò subito Pavel Nedved che di prima scoccò un tiro di destro che beffò Roa.

Restavano poche energie alla squadra spagnola per pareggiare di nuovo e ci si avviò verso la fine della partita senza grandi sussulti. La squadra creata da Sergio Cragnotti e messa insieme intorno alle idee di Sven Goran Eriksson vinse l’ultima Coppa delle Coppe. In quel momento sembrava quasi un torneo secondario, ma visto oggi quel trionfo è diventato storico, così come quella grande Lazio che l’anno successivo riuscirà a raggiungere anche il sogno scudetto.