I tifosi del Fortín non hanno affatto gradito l'esultanza del loro ex attaccante in Copa de Superliga. Richiesta ufficiale al club, che ne discuterà con il Consiglio di Amministrazione.

di Luca Guerra - 18/05/2019 15:51 | aggiornato 18/05/2019 15:53

Persona sgradita alla piazza. È la richiesta che i tifosi del Velez Sarsfield hanno per il loro ex attaccante Mauro Zarate, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina. Non uno slogan, ma una vera e propria domanda messa nero su bianco e sottoscritta dai quattro gruppi del tifo organizzato del Velez, la Amalfitani, il circolo El Fortín, la V Azulada e la Unidad Velezana.

Le ragioni della particolare richiesta stanno nella decisione di Zarate di salutare il Velez e andare al Boca Juniors, avvenuta nell'estate 2018 e mai accettata dai tifosi. Una scelta tornata prepotentemente di attualità negli scorsi giorni. Le due squadre si sono incrociate nei quarti di finale della Coppa di Argentina e Mauro ha segnato dal dischetto nel corso della batteria dei rigori nella partita di ritorno giocata alla Bombonera ed esultato contro la sua ex squadra. Aggiungendo a fine partita che aveva “superato il turno la squadra più grande”.

Comportamenti ritenuti provocatori dai tifosi del Velez, che hanno impugnato carta e penna e deciso di presentare un documento ufficiale alla proprietà della squadra nota nel mondo come "El Fortín". La ragione? Dichiarare "persona non gradita" Mauro Zarate e chiedere che possa mettere piede nello stadio del Velez, il José Amalfitani, solo come “avversario”, e quindi da calciatore. Un concetto accompagnato da un testo molto duro:

Il signor Zarate ha deciso di rompere la parola data, lasciare dalla porta di servizio il club dove è cresciuto. Lo ha fatto versando lacrime in tv e riconoscendo che la sua decisione ha generato delusione e dolore nei suoi fan. Salvo poi denigrare il nostro club con atteggiamenti da provocatore e poi cercare di passare per vittima agli occhi dei media.

Mauro Zarate in campo con la maglia del Boca Juniors contro il Velez

Zarate, che rottura con il Velez: prima dei tifosi, lo aveva attaccato suo fratello

Bandito dallo stadio e del mondo Velez, a meno che non debba esservi impegnato come avversario, ruolo contro il quale non possono esistere dei veti. Questa la richiesta dei tifosi del club di Liniers per Zarate. Alla quale ha risposto ai microfoni di CNN Deportes Sergio Rapisarda, presidente del Fortín:

Ce ne occuperemo in Consiglio di amministrazione, lo dobbiamo ai nostri tifosi.

Las agrupaciones que conformamos el arco opositor de @Velez presentamos hoy un comunicado al Presidente del club, con respecto a los hechos de público conocimiento, solicitando declarar persona no grata a Mauro Zárate. Los colores, los socios/as merecen respeto @cesarbalestrini pic.twitter.com/yTPcykHDdH — Círculo el Fortin (@CirculoElFortin) May 17, 2019

La lettera firmata dai sostenitori del Velez è solo l'ultimo atto di una guerra di nervi in atto tra Zarate e il suo ex club, dove l'attaccante classe 1987 è cresciuto dal 2003 al 2007 con 75 presenze e 22 reti, salvo tornarci dopo le esperienze con l'Inter nel 2013 e infine nel 2018 dopo il passaggio all'Al-Nasr. Già prima della sfida contro il Boca in Copa de Superliga, gli ex tifosi di Mauro non hanno perso l'occasione per ribadire la propria ostilità, fischiandolo durante l'inno nazionale con il coro "El que no salta es un traidor". Ma non finisce qui: qualora volesse trovare sostegno tra i suoi parenti, il calciatore potrebbe restare deluso. Suo fratello maggiore Rolando non gliele ha certo mandate a dire dopo la rete contro il Velez. Lo strumento? Status su Whatsapp, con frasi dedicate al "traditore" Maurito.