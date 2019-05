Il serbo vince una partita contro l'argentino dopo mille emozioni in un Foro Italico gremito.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 18/05/2019 05:59 | aggiornato 18/05/2019 13:06

Novak Djokovic ha vinto un quarto di finale straordinario con Juan Martin Del Potro con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 qualificandosi per la semifinale dove affronterà l’altro argentino Diego Schwartzman.

Djokovic ha dovuto salvare due match point prima di imporsi dopo 3 ore e 1 minuto al termine di un match che ha entusiasmato il numeroso pubblico del Foro Italico di Roma fino all’1.05 di notte.

Djokovic, quattro volte vincitore del torneo di Roma, non ha sfruttato due break point nel quarto game del primo set. Del Potro ha salvato un'altra palla break nel sesto game prima di realizzare il primo break dell’incontro alla seconda opportunità nel settimo game. Il tennista argentino ha tenuto il servizio dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-30 nell’ottavo game, ma ha dovuto salvare tre palle del controbreak prima di concludere il primo set per 6-4 ai vantaggi al primo set point dopo un’ora e due minuti di gioco.

Nel secondo set Del Potro ha salvato una palla break, ma ha perso il servizio nel sesto game al secondo break point. Djokovic ha preso il vantaggio per 4-2 e ha avuto un set point, che Del Potro ha annullato. Djokovic ha servito per il set ma è andato sotto per 0-40 e ha perso la battuta. Nel tie-break Del Potro ha avuto due match point sul 6-4 ma Djokovic li ha annullati prima di rimontare con quattro punti vinti consecutivamente.

Nel terzo set Djokovic ha dovuto cancellare tre palle break nel quarto game prima di strappare la battuta ai vantaggi nel quinto game. Il campione di Belgrado ha tenuto a zero i due successivi turni di battuta prima di servire per il match nel decimo game.

Del Potro è uscito tra gli applausi dopo aver dato tutto fino alla fine. L’incontro si è concluso con il bell’abbraccio tra Djokovic e Del Potro a testimonianza del rapporto di amicizia. L’argentino è tornato alla grande dopo l’ennesimo infortunio subito lo scorso Ottobre che lo ha costretto a rimanere fermo a lungo e a rinunciare agli Australian Open e ai primi Masters 1000 dell’anno. Nel primi mesi dell’anno ha giocato solo un paio di match a Delray Beach e un incontro di primo turno a Madrid.

Djokovic: "Contento che Del Potro sia tornato"

Novak Djokovic:

Sono contento che Del Potro sia tornato. Non ho mai perso la fiducia di poter rimontare. E’ andato in vantaggio con un solo mini-break nel tie-break, poi un dritto sbagliato in campo aperto mi ha aiutato a rientrare

Rivincita tra Nadal e Tsitsipas in semifinale

L’otto volte vincitore degli Internazionali BNL d’Italia Rafael Nadal ha battuto il connazionale Fernando Verdasco 6-4 6-0 qualificandosi per la semifinali del torneo romano per la dodicesima volta in carriera.

Il risultato è molto severo e non racconta tutta la verità considerando che Verdasco ha impegnato fino in fondo Nadal nel primo set andando in vantaggio di un break nel primo game del set di apertura. Verdasco ha salvato due break point nel secondo game e ha avuto un’altra palla break per portarsi sul 3-0, ma Nadal ha tenuto il servizio. Nadal ha recuperato il break di svantaggio nel sesto game portandosi in parità sul 3-3. Nadal ha dovuto salvare tre break point sul 4-4 prima di conquistare il break del 6-4 nel decimo game. Nadal ha dominato il secondo set per 6-0 con tre break consecutivi.

Federer rinuncia al quarto di finale contro Tsitsipas

Nadal giocherà la sua semifinale contro il ventenne greco Stefanos Tsitsipas, che non ha avuto bisogno di scendere in campo dopo la rinuncia di Roger Federer per un infortunio alla gamba dopo le fatiche dei due match disputati Giovedì contro Joao Sousa e Borna Coric per recuperare il ritardo causato dalla pioggia di Mercoledì.

Roger Federer:

Sono molto deluso, ma fisicamente non sono al 100% e, dopo un consulto con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma è una delle mie città preferite e spero di tornare l’anno prossimo

Nadal e Tsitsipas si affronteranno per la seconda settimana consecutiva in una semifinale in un torneo Masters 1000 sette giorni dopo la vittoria del giovane ateniese a Madrid.

Prima semifinale Masters 1000 per Schwartman

L’argentino Diego Schwwartzman ha raggiunto la prima semifinale della sua carriera in un torneo Masters 1000 dopo aver battuto il giapponese Kei Nishikori 6-4 6-2 nel quarto di finale. Schwartzman ha preso il largo portandosi in vantaggio per 5-0 con due break. Nishikori ha recuperato entrambi i break vincendo quattro di fila e si è portato ad un solo game di differenza sul 4-5. Schwartzman ha strappato la battuta per la terza volta nel decimo game chiudendo il primo set per 6-4 dopo un dritto mandato in rete da Nishikori.

L’argentino ha vinto agevolmente il secondo set per 6-2 con due break nel quinto e nel settimo game.

Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili

La giornata del torneo femminile è iniziata con il ritiro della numero 1 del mondo Naomi Osaka per un infortunio al pollice. La giapponese ha dovuto rinunciare alla prima semifinale della sua carriera al Foro Italico contro l’olandese Kiki Bertens, recente vincitrice del torneo di Madrid. L’attuale numero 4 del ranking WTA ha raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia per la seconda volta in carriera dopo quella disputata nel 2017.

Bertens giocherà la sua semifinale contro la britannica Johanna Konta, che ha festeggiato il giorno del suo ventottesimo compleanno con un successo in tre set sulla diciannovenne ceca Marketa Vondrousova per 6-3 3-6 6-1.

Vondrousova ha vinto il primo game dopo aver salvato una palla break. Konta ha sfruttato la seconda palla break nel terzo game per portarsi in vantaggio sul 2-1. La tennista britannica nata a Sydney ha tenuto i suoi turni di servizio prima di concludere il primo set per 6-3 con un break nel nono game. Vondrousova si è riscattata vincendo il secondo set per 6-3 con due break nel quinto e nel nono game. Konta ha vinto il terzo set 6-1 con tre break consecutivi aggiudicandosi il match.

Karolina Pliskova ha faticato molto per battere Victoria Azarenka per 6-7 (5-7) 6-2 6-2 dopo una partita combattuta tra due ex numero 1 del mondo. Pliskova ha pareggiato il conto sul 4-4 negli scontri diretti e ha riscattato la sconfitta con la bielorussa nel recente match disputato un mese fa a Stoccarda.

Pliskova ha perso il primo set al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 4-1 con un break nel quarto game. Azarenka ha recuperato il break nel settimo game. Pliskova è andata nuovamente in vantaggio di un break e ha servito per il set sul 5-3, ma Azarenka ha strappato di nuovo il break portando il primo set al tie-break. Pliskova è andata in vantaggio per 4-3 nel tie-break ma Azarenka ha vinto due punti consecutivi prima di guadagnarsi un set point sul 6-5. La bielorussa ha concluso il set al primo set point dopo un doppio fallo commesso da Pliskova.

La giocatrice ceca ha realizzato due break sia nel secondo sia nel terzo set aggiudicandosi il match.

Karolina Pliskova:

Non penso che gli ultimi due set siano stati così facili. Dal punteggio sembrava una passeggiata ma è stata una partita impegnativa

L’avversaria della ceca in semifinale sarà la giovane greca Maria Sakkari, che ha recuperato un set di svantaggio per battere la francese Kristina Mladenovic per 5-7 6-3 6-0. Mladenovic è andata in vantaggio di un set e di un break nel secondo set, ma Sakkari ha realizzato il controbreak nel quarto game. La partita è cambiata completamente e Sakkari ha vinto undici degli ultimi 13 game.

Sakkari continua il grande momento del tennis greco che porta due giocatori in semifinale in questo torneo. Nella settimana romana Sakkari ha superato il turno di qualificazione prima di battere avversarie di grande livello come Anastasya Pavlyuchenkova, Anett Kontaveit (semifinalista a Roma l’anno scorso), Petra Kvitova e Kristina Mladenovic. Grazie alla seconda semifinale a livello Premier 5 raggiunta a Roma Sakkari sale al ventottesimo posto del Ranking WTA. L’ultima giocatrice ellenica in grado di eccellere nel circuito fu Eleni Danillidou, che conquistò cinque titoli WTA tra il 2002 e il 2008. Come Tsitsipas (figlio di Apostolos Tsitsipas e Julia Salnikova), anche Sakkari ha ereditato la passione dalla madre Angeliki Kanellopoulou, ex giocatrice greca tra le prime 50 del Ranking WTA negli anni 80. In questa stagione Sakkari ha vinto il torneo di Rabat battendo Johanna Konta.

Maria Sakkari