Scialbo 0-0 dei giallorossi al Mapei Stadium: non basta un finale di gara tutto all'attacco per trovare il gol che avrebbe permesso di inseguire il quarto posto, ormai virtualmente sfumato.

di Simone Cola - 18/05/2019 22:59 | aggiornato 18/05/2019 23:03

L'anticipo del sabato sera della 37esima giornata di Serie A vede la Roma sprecare sul campo del Sassuolo l'ultima possibilità di restare agganciata al quarto posto che garantisce la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Contro il Sassuolo finisce 0-0, risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo nonostante un finale tutto all'attacco dei giallorossi che per imprecisione e sfortuna non trovano il gol che avrebbe potuto cambiare una stagione.

È una Roma solida e grintosa quella messa in campo da Claudio Ranieri, purtroppo però povera di idee e terribilmente lenta nello sviluppare la manovra: nel primo tempo, complice anche la paura delle ripartenze di Berardi e compagni, i giallorossi aspettano troppo l'avversario e si limitano a cercare qualche imbucata centrale, ma complice la giornata di scarsa vena di Zaniolo e uno Dzeko ben controllato dalla coppia Ferrari-Demiral non trovano sbocchi.

Nel secondo tempo la Roma sente che può fare la partita e cercare una vittoria che le permetterebbe di agganciare almeno momentaneamente il quarto posto in Serie A, obiettivo minimo a inizio stagione e che adesso sembra ben più lontano dei tre punti che la separano dall'Atalanta: nonostante un vero e proprio assalto all'arma bianca nel finale, però, con Fazio centravanti aggiunto, il punteggio non si sblocca e la squadra di Ranieri deve lasciare il campo con un punto che praticamente sancisce l'addio al sogno Champions.

Nella penultima partita con la Roma Daniele De Rossi è rimasto in panchina.

Serie A, la Roma si arena al Mapei Stadium

Nonostante la Roma sia costretta a cercare una vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l'atteggiamento della squadra di Ranieri nella prima frazione di gioco è fin troppo prudente: i giallorossi affondano raramente il pressing, preferendo aspettare nella propria metà campo un avversario che con il passare del tempo trova coraggio e convinzione grazie soprattutto a un Berardi decisamente ispirato.

Ecco così che tolto lo squillo iniziale di Under, tiro respinto molto bene da Consigli in apertura di gara, la Roma si fa viva dalle parti dell'area neroverde con Kolarov (due conclusioni e un cross per El Shaarawy che di testa mette a lato) ma dalla seconda metà del primo tempo sembra patire la freschezza fisica e soprattutto mentale del Sassuolo, che poco prima dell'intervallo sfiora il gol con un'invenzione di Berardi che mette Djuricic a tu per tu con Mirante, bravissimo nel deviare in corner.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga di quanto visto nel primo: il Sassuolo gioca con leggerezza e si fa vivo spesso dalle parti di Mirante, anche se mai in maniera pericolosa, ma nel giro di tre minuti la Roma costruisce altrettante chiare occasioni da gol. Prima El Shaarawy mette di poco a lato da pochi passi, quindi Dzeko colpisce un palo dalla distanza e infine Cristante schiaccia di testa nei pressi dell'area piccola ma trova Consigli pronto alla parata.

La Roma comincia a credere nella vittoria e con il passare dei minuti si fa vedere sempre più spesso nell'area avversaria, lasciando spazi che però il Sassuolo non riesce a sfruttare: Fazio di testa mette a lato di poco su corner, i nuovi entrati Pastore e Kluivert hanno buone occasioni con l'olandese che addirittura coglie un palo quasi senza rendersene conto. La partita però non regala più emozioni se non nel finale, quando Fazio prima va a segno su assist di Dzeko con l'arbitro Maresca che però annulla per fuorigioco del bosniaco e poi, da vero centravanti aggiunto, spara alto da buona posizione.

Le pagelle di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Lirola 6, Demiral 6, Ferrari 6,5, Rogerio 6; Locatelli 6 (91' Adjapong SV), Magnanelli 5,5, Duncan 6,5; Berardi 6, Djuricic 6 (76' Brignola 6), Boga 7 (80' Di Francesco SV).

Roma (4-3-3): Mirante 6,5; Florenzi 6,5, Fazio 7, Juan Jesus 6, Kolarov 6,5; Cristante 6, N'Zonzi 5,5, Zaniolo 5 (65' Pastore 5); Under 6 (65' Kluivert 5,5), Dzeko 6, El Shaarawy 6,5 (76' Perotti 5,5).

I migliori

Boga 7

Ogni volta che entra in possesso del pallone sembra in grado di poter creare qualcosa grazie a un controllo di palla e un'accelerazione nel breve da giocatore di altissimo livello, costringendo la difesa della Roma a stare sempre sul chi vive.

Fazio 7

Ammonito già in avvio di gara, riesce a tenere botta bloccando le iniziative degli attaccanti del Sassuolo e proponendosi più volte nell'area avversaria con un paio di colpi di testa che meriterebbero maggiore fortuna. Nel finale si trasforma in centravanti aggiunto, trova un gol che però viene annullato per fuorigioco e si rende ancora pericoloso con un tiro che finisce alto.

I peggiori

Pastore 5

Il suo ingresso dovrebbe accendere la luce nella Roma e offrire maggiori soluzioni offensive, ma ancora una volta l'argentino dimostra scarsa personalità e finisce per perdersi senza riuscire a incidere.

Zaniolo 5

Sembra piuttosto nervoso e contratto, galleggia tra centrocampo e trequarti senza però mai trovare lo spazio giusto per affondare, lontano parente del giocatore-rivelazione di questa Serie A.