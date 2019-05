Serie A, Genoa-Cagliari 1-1: il video dei gol e degli highlights

Pavoletti inguaia i liguri che però trovano il pareggio con un rigore di Criscito: salvezza raggiunta per la squadra di Maran.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/05/2019 23:10

Genoa-Cagliari è stato il match delle 18 del sabato di Serie A. Valida per la 37ª giornata di campionato, la gara ha visto il Genoa scendere in campo a Marassi dopo la sconfitta subita a Bergamo contro l'Atalanta nel turno scorso, 2-1 all'Atleti Azzurri. Una sconfitta anche per il Cagliari, che nella scorsa giornata ha visto la Lazio vincere alla Sardegna Arena per 2-1.

Criscito ha segnato il gol dell'1-1

È Pavoletti a portare in vantaggio i suoi con uno splendido destro dentro l'area ma ci pensa Criscito a realizzare il rigore negli ultimi minuti che permette ai liguri di non affondare. Salvezza raggiunta per i sardi.

La 38ª giornata, l'ultima di Serie A, vede il Genoa chiudere la stagione in casa della Fiorentina, mentre il Cagliari giocherà in casa contro l'Udinese. Entrambe le gare si disputeranno domenica 26 maggio, con orario ancora da definire. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Genoa-Cagliari: