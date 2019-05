Agosto 2019, l'anno zero dei campioni del mondo in Serie A

La penultima giornata si gioca in casa del Sassuolo già ampiamente salvo e nelle scelte di Ranieri spicca l'assenza di De Rossi, ancora non in perfette condizioni e lasciato in panchina dal suo tecnico. Al posto del capitano giallorosso giocherà Nzonzi.

Al termine di una settimana particolarmente caotica, la Roma deve concentrarsi sul campo per cercare di mantenere vive le speranze di una qualificazione in Champions League o quantomeno di tenere un piazzamento europeo.

