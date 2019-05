Il tecnico commenta lo 0-0 del Mapei Stadium: "Dispiace per lo 0-0, ci sono annate storte. Noi continuiamo a lavorare sodo".

La Roma è ancora matematicamente in corsa per il quarto posto ma lo 0-0 arrivato in casa del Sassuolo nella penultima giornata di campionato sa quasi di addio alla zona Champions League per i ragazzi di Ranieri.

Ranieri commenta Sassuolo-Roma

Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo i 90 minuti al Mapei Stadium che potrebbero essere decisivi per la lotta al quarto posto: l'allenatore ha parlato con tono amaro nel post partita.

Abbiamo provato fino all'ultimo a segnare, non siamo stati cinici e fortunati. Purtroppo ci sono annate in cui le cose non vanno bene ma è stata una partita dura, hanno corso e giocato velocemente.

Inevitabile un commento al caso De Rossi, che ha destabilizzato la settimana della Roma. Il capitano giallorosso ha passato tutta la partita in panchina, in quella che è stata la sua ultima trasferta in giallorosso.