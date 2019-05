L'ex numero 10 giallorosso non condivide la decisione di non rinnovare il contratto all'attuale capitano. Per questo sta pensando se lasciare il proprio ruolo in società.

3 condivisioni

di Franco Borghese - 18/05/2019 15:05 | aggiornato 18/05/2019 15:09

L'atmosfera è pesante, e sembra destinata a peggiorare. A Roma martedì scorso si è visto un fulmine a ciel sereno. Era prevista pioggia nella capitale, e invece sono giorni che grandin. Questo benché sembravano esserci tutti i presupposti affinché potesse splendere il sole. Daniele De Rossi lascia i giallorossi e lo fa a malo modo, anche se lo fa senza sbattere la porta (ama troppo squadra e città per far clamore). Qualche frecciata però è arrivata.

Perché quando, nella mattinata di martedì, la società aveva annunciato la conferenza stampa del capitano, anticipandone l'addio, si pensava che la decisione fosse stata presa di comune accordo. Una piccola consolazione, vista la crudezza della notizia, ma almeno un appiglio emotivo per i tifosi. La sensazione veniva prima confermata dalla decisione di far assistere alla conferenza stampa l'intera squadra, che per l'occasione ha indossato la maglia di De Rossi con dietro il simbolo dell'infinito (come a indicare un amore eterno), poi clamorosamente smentita dalle parole del diretto interessato.

Nel corso della conferenza stampa però sono emerse delle criticità, dei contrasti interni alla Roma che non possono lasciar tranquilla la piazza. Non un caso se, in questi giorni, i tifosi stanno contestando sia a Trigoria, sia a Miami che sui social. Perché una frase di De Rossi ha spaventato tutti:

La sensazione, anche guardando chi mi ha preceduto, è che da dirigenti qui si possa incidere poco, questo benché l'ambiente lo conosciamo bene. Faccio fare il lavoro sporco a Totti.

Dopo Totti anche De Rossi può lasciare la Roma

Roma, Totti pensa alle dimissioni: non ha gradito la gestione del caso De Rossi

Perché Totti e De Rossi non riescono a incidere all'interno della società? Perché la società non dà loro spazio? La domande, evidentemente, non se le pongono solo i tifosi, ma anche De Rossi e Totti stessi. Stando a quanto riportato da La Repubblica, l'ex numero 10 giallorosso non avrebbe preso affatto bene la decisione della società di non rinnovare il contratto all'ex compagno di squadra.

Vota anche tu! Totti farebbe bene a dimettersi da dirigente della Roma? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Totti farebbe bene a dimettersi da dirigente della Roma? Condividi





Totti non è stato coinvolto nel processo di decisione, cosa per lui inaccettabile, specie su una questione così importante. Per questo l'ex capitano della Roma starebbe perfino riflettendo sull'opportunità di presentare le proprie dimissioni. Totti, proprio come affermato da De Rossi, vorrebbe incidere di più. Vorrebbe aiutare la Roma a crescere, proprio come fatto per anni con il numero 10 sulle spalle. Ed ecco che a Roma l'atmosfera è pesante, e sembra perfino destinata a peggiorare.