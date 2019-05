Per rifondare una squadra che vuole tornare subito al top le merengues investiranno una cifra importante, che per rientrare nei parametri UEFA dovrà essere accompagnata da cessioni per almeno 200 milioni.

Eder Militao, Rodrygo Goes, Luka Jovic e Ferland Mendy. Senza dimenticare Eden Hazard, stella del Chelsea e secondo miglior giocatore ai Mondiali di Russia 2018. Sono questi i nomi da cui ripartirà il Real Madrid, chiamato a cancellare un annus horribilis che lo ha visto a secco di trofei e fuori da tutte le competizioni già a marzo, momento in cui dopo le fallimentari esperienze in panchina di Lopetegui e Solari è stato richiamato alla base il figliol prodigo Zinedine Zidane, l'uomo delle tre Champions League vinte consecutivamente.

Il francese ha chiesto una rivoluzione e sarà accontentato: dopo i dissapori in tema calciomercato che avevano portato alla separazione nell'estate 2018, il presidente Florentino Perez ha concesso ampi poteri al tecnico, che nella parte finale della stagione ha lavorato per chiudere al meglio un'annata da dimenticare e porre le basi per la prossima, che necessariamente dovrà vedere il Real Madrid tornare a ricoprire il ruolo dominante in Spagna e Europa che gli compete. Ecco dunque le trattative ormai concluse per le stelle richieste da Zidane, che avrà a disposizione anche Eder Militao e Rodrygo bloccati già da tempo.

Non finisce qui: i cinque nomi ormai già definiti saranno solo parte di una campagna di rafforzamento che dovrà andare di pari passo con alcune cessioni eccellenti che permettano al club di non incorrere nell'ira della UEFA rispettando i parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Mentre scandaglia il mercato alla ricerca dei talenti da cui ripartire, dunque, il Real Madrid valuta anche l'addio a diversi elementi della rosa attuale, come racconta il noto sito spagnolo Marca: sul piede di partenza Dani Ceballos, Marcos Llorente, Keylor Navas e soprattutto Gareth Bale, dalla cui cessione Perez spera ancora di ricavare almeno 100 milioni di euro.

Motivo scatenante della separazione tra il Real Madrid è Zidane pare sia stata la mancata cessione di Bale: con il ritorno del francese il gallese è destinato a partire.

Dovesse andare come il presidente del Real Madrid spera, Bale porterebbe nelle casse la metà del budget che le merengues contano di raccogliere attraverso le cessioni: 200 milioni, quanto serve per coprire l'investimento previsto sugli acquisti pari a 300 milioni di euro che servirà per dare un nuovo volto e nuove energie a una squadra fortissima, che ha vinto molto ma che è inevitabilmente giunta alla fine di un ciclo.

Anzi, probabilmente questo era già avvenuto all'indomani della terza Champions League vinta in due anni e mezzo da Zidane, che aveva intuito la necessità di rinnovare una squadra stanca scontrandosi con il presidente Perez e finendo per lasciare il club in cui aveva scoperto di essere un allenatore di spessore assoluto. Motivo principale dello scontro Gareth Bale, che il tecnico francese non aveva mai considerato un titolare ma che subentrando dalla panchina aveva deciso la finale contro il Liverpool con una spettacolare rovesciata. Già certo di liberarsi di Cristiano Ronaldo, della sua ingombrante personalità e del suo ancor più ingombrante ingaggio, il numero uno del Real Madrid aveva visto nel gallese il suo potenziale erede.

Come la storia sia andata è noto: soffiato il ct Lopetegui alla Spagna alla vigilia dei Mondiali, il Real Madrid non ha mai ingranato e ha quindi tentato la carta Santiago Solari, tecnico delle giovanili che sognava di ripercorrere il percorso di Zinedine Zidane. Non ha funzionato, e quando in piena crisi è stato deciso di richiamare l'originale, ecco che quest'ultimo ha chiesto numerose garanzie prima di accettare. Tra queste è molto probabile che rientrasse anche la cessione di Bale, del resto mai davvero convincente nella sua lunga esperienza spagnola: il gallese sarà il pezzo pregiato del mercato in uscita, che oltre a Navas, Ceballos e Llorente potrebbe vedere gli addii anche di numerosi altri nomi di un certo spessore come Marcelo e Isco.