I Bucks e i Warriors sono proprietà di Antetokounmpo e Curry. Raptors e Blazers sono al palo e per i due leader la finale si avvicina.

di Simone Mazzola - 18/05/2019 15:23 | aggiornato 18/05/2019 15:24

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Così recitava un famoso detto e nella NBA le finali di conference sono quello che di più vicino al duro (leggi le Finals) ci possa essere. Contrariamente a ciò che è successo nel turno precedente, le due serie sono stata indirizzate in modo evidente dalle teste di serie, infatti sia Bucks che Warriors viaggiano a vele spiegate verso il cambio campo con due vittorie di vantaggio e il vento in poppa. Questo non significa che le serie siano già da mandare in archivio, anzi, ma servirebbe qualcosa d’importante dalle contender per cambiare le sorti.

Portland ha dimostrato in gara due di essere durissima a morire e, se vogliamo guardare il quadro completo, ha qualcosa da recriminare verso se stessa per non aver portato via una partita largamente controllata. Dall’altra parte i Raptors possono fare la stessa cosa riferendosi a gara uno, dove hanno iniziato come meglio non si potesse, subendo poi la rimonta e il sorpasso nel quarto periodo da parte dei Bucks. Nei playoff si viaggia sempre sul sottile filo delle occasioni perse e degli aggiustamenti, ma i campioni stanno indirizzando le loro squadre verso la finale.

In attesa del prosieguo di queste finali la NBA ha reso noti i finalisti per tutte le categorie di premi della stagione e non ci sono state troppe sorprese a riguardo anche se, il pensiero di non vedere nei finalisti per l’MVP uno come Steph Curry, fa pensare a quanto la lega sia in salute e quanto talento abbia a disposizione. Se Doncic e Williams sembrano facilmente avviati verso il loro premio, il difensore e il giocatore più migliorato hanno ancora molte cose da dire, mentre per il premio di MVP c’è una candidatura che più di altre sembra poter essere la vincitrice.

NBA: Giannis per l’MVP? Gliel'ha chiesto Kobe

È evidente che il premio sarà un affare tra Giannis Antetokounmpo e James Harden, con Paul George che ha visto le sue notevoli quotazioni scendere drasticamente nel finale di stagione. Harden si è fermato sul più bello quando serviva davvero quel qualcosa in più per un’occasione ghiotta di eliminare i Warriors e allora rimane Giannis che ha risposto da campione dopo la sconfitta contro i Celtics in gara uno e che ha dimostrato in una stagione intera di avere in mente solo due obiettivi (MVP e titolo).

Pau Gasol ha scritto in settimana una lettera sul sito The Players Tribune dove prova a descriviere Giannis senza riuscirlo a paragonare a nessun altro grande del passato. Perché Giannis è unico, il primo. Però svela un interessante aneddoto sull’attitudine del greco che, essendosi allenato in estate con Kobe Bryant, ha ricevuto lo sprone definitivo per il suo rendimento:

Voglio che tu vinca l’MVP quest’anno.

Le parole di Kobe risuonano nella sua mente ogni giorno, dapprima come propellente per la fiducia sulla riuscita dell’impresa da uno dei più grandi di sempre, ma poi anche come consapevolezza e lucidità nel perseguire l’obiettivo del titolo. Il premio personale, ormai, sembra quasi una formalità, mentre per il titolo ci sono ancora degli scogli da superare, ma questo non inficerebbe minimamente la legacy che ha creato.

Forse sottovalutiamo sempre un po’ Steph

Dall’altra parte del tabellone i Warriors sono 2-0 ma non si può dire lo siano stati con il pilota automatico, perché i Blazers nel primo tempo di gara 2 sono andati sopra anche di 15 lunghezze, provando una difesa quasi estrema su Curry concedendogli arresti e tiro (a volte molto comodi) da zone del campo ritenute meno pregiate tenendo in copertura il lungo ed evitando di esporsi alla circolazione esiziale dei Warriors. Ne sta nascendo una serie imperiale per Steph, buona per Thompson, ma con la bravura a contorno di Kerr che è riuscito, nonostante le contromisure geniali di Stotts, a trovare contributi da Bell, Looney, Livingston, Iguodala e Jerebko in assenza di Durant.

Poi ci vuole tutto Steph Curry che dal quarto periodo di gara 5 contro i Rockets in poi non ha smesso un secondo di ricordare a tutti che questi Warriors sono da sempre roba sua e che anche senza Durant questo gruppo ha vinto 73 partite in singola stagione. Non c’è da stupirsi quindi se la squadra e la capacità di un vero leader come Steph siano riusciti ad andare oltre le avversità mostrando una prova di forza che deve far paura a tutta l’NBA...anche nel caso Durant decida di andare altrove in estate.