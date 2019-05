L'interesse del Celtic, gli strascichi dopo il Manchester United e la voglia di competere ad alti livelli. Lo Special One aspetta la panchina giusta.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 18/05/2019 12:34 | aggiornato 18/05/2019 13:38

L'ultima volta in panchina risale a 5 mesi fa, quando il suo Manchester United crollò sotto i colpi del Liverpool ad Anfield. José Mourinho non ha ancora digerito l'esonero da allenatore dei Red Devils e sa di poter tornare su una panchina che renda merito al suo lavoro. Il suo obiettivo è quello di tornare ad allenare già dalla prossima stagione, in un club che lo faccia sentire importante.

Intervenuto a RMC, lo Special One ha parlato delle sue prospettive future e sulla ricerca di un progetto in cui possa inserirsi in maniera adeguata. La decisione di affrontare una nuova sfida già dall'estate imminente è arrivata subito dopo l'addio ad Old Trafford, probabilmente per una voglia di riscatto dopo un'esperienza che l'ha segnato in negativo:

Ho tante qualità, una di queste è senza dubbio quella di rispettare i club e la loro gestione. Quando a dicembre ho lasciato il Manchester United, ero già consapevole di voler tornare ad allenare già dall'estate.

Il calciomercato estivo vivrà un momento particolare anche in ottica manager, con tante panchine dei top club pronte ad un profondo restyling. Mourinho potrebbe giocare un ruolo interessante già dalle prossime settimane, inserendosi in un contesto mediatico, ancor prima che tecnico, in cui il portoghese è tra i maestri più rodati. Le dirigenze, poi, dovranno fare le necessarie valutazioni.

Mourinho vuole tornare ad allenare: caccia ad una panchina già durante l'estate

Mourinho, estate di riscatto: "Voglio tornare ad allenare"

Il tecnico di Setubal cerca un progetto che sia in sintonia con il suo modo di fare. La ricerca, dunque, si concentra su situazioni simili a quelle vissute con il Porto, con l'Inter e con la maggior parte del periodo al Chelsea. Servono gli stimoli giusti per un uomo di calcio che vive di competizione:

Non ho mai detto che sono stato contattato da questo o quel club perché rispetto il lavoro e le decisioni di tutti, ma spero di avere una panchina a luglio. Voglio un progetto che mi piaccia davvero, un club in cui si percepisca la sinergia tra le parti.

Un club che sia diverso dal Manchester United, di cui Mourinho fa anche fatica a parlare. L'avventura con i Red Devils è sempre stata travagliata, nonostante la vittoria in Europa League nel 2017. Il clima di Old Trafford non è quello che vorrebbe il portoghese:

Parlare del Manchester United non è come parlare degli altri club in cui sono stato. Non posso parlarne con la stessa libertà con cui parlo di altre esperienze precedenti.

L'addio burrascoso al Manchester United ha lasciato Mourinho con l'amaro in bocca

Il futuro dello Special One

Nulla di definito nel futuro di Mourinho, che probabilmente aspetterà ancora e valuterà fino all'ultimo le proposte che gli arriveranno. Il primo club ad uscire allo scoperto è stato il Celtic, fresco campione di Scozia, che ad inizio maggio aveva manifestato il suo interesse nei confronti dello Special One, disposto anche a non sposare una causa di un top club europeo.

BREAKING:



Jose Mourinho is now 11/4 to become the next Celtic manager. pic.twitter.com/1wP8oRGKsx — Coral (@Coral) May 9, 2019

La situazione rimane in stand-by e sarà importante valutare il ruolo che avrà Jorge Mendes durante l'estate. L'agente portoghese, che con GestiFute si occupa anche degli interessi di Mourinho, ha bussato alla porta del PSG per conoscere il futuro di Tuchel. Il tedesco, però, dovrebbe rimanere a Parigi, scartando così una possibile destinazione del tecnico di Setubal.

L'attesa potrebbe essere l'arma migliore. Il Barcellona potrebbe salutare Valverde e la Juventus ha già annunciato la separazione da Allegri, mentre il futuro di Pochettino si conoscerà soltanto dopo la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Tre scenari che non dovrebbero interessare direttamente Mou, ma che potrebbero scatenare un valzer di panchine in cui anche lo Special One potrebbe trovare posto.

D'altra parte, perfino l'esperienza negativa al Manchester United parla a suo favore: dopo l'addio di Ferguson, il miglior piazzamento dei Red Devils in Premier League è stato il secondo posto dello scorso anno sotto la sua guida. Dopo l'esonero, Mourinho l'aveva definito il più grande successo della sua carriera, subendo le critiche di chi aveva visto in Solskjaer l'uomo della rinascita immediata.

🗣“I said 9 or 10 months ago that after winning 8 championships, finishing 2nd with United may have been my greatest achievement. Now people understand.”



-José Mourinho pic.twitter.com/PC1ETABclx — Football Talk (@Football_TaIk) May 15, 2019

Il finale di stagione è stato impietoso per i Red Devils e ha dato una piccola rivincita al suo ex manager, che ha lasciato Old Trafford dopo aver conquistato Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League. Un segnale inequivocabile: lo Special One ha ancora tanto da dare al calcio europeo.